«Калашников» передал партию УББ «КУБ» в рамках гособоронзаказа

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АО «Концерн «Калашников» выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ», предусмотренную государственным контрактом, в адрес заказчика.

Производство комплекса «КУБ» осуществляется совместно с ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (концерн «Калашников»). В 2024 году данное предприятие увеличило производственные площади в 10 раз, вследствие чего получилось реализовать массовое производство изделий различного целевого назначения.

«КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Улучшение линейки управляемых барражирующих боеприпасов осуществляется благодаря тесному взаимодействию с заказчиком: сегодня ему поставляются модернизированные версии УББ «КУБ» увеличенного могущества.

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