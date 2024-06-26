Андрей Никонов вяжет тёплые вещи для детей-торопыжек и бездомных

100 вязанных пледов к лету — таков был новогодний план по выпуску продукции проектом «Связанные сердца ». Руководит благотворительным проектом Андрей Никонов. Он же является и единственным сотрудником проекта. Андрей вяжет теплые вещи — носки и пледы — и передаёт их нуждающимся.

С 2021 года Андрей связал более 600 тёплых вещей и передал их подопечным организаций «Ночлежка», «Вера», «Дом с маяком», «Клуб 28 петель» и другим организациям.

Ежедневно Андрей вяжет на спицах по 15-20 минут — чаще всего за просмотром какого-нибудь сериала. Он успешно провёл шесть финансовых крауд-сборов, собрав более 100 000 рублей для покупки пряжи для себя и других вяжущих волонтёров России.

Для «Клуба 28 петель» к концу 2023 года были связаны 50 теплых пледов для недоношенных младенцев, которым шерстяные вещи помогают выжить и расти здоровыми. К лету 2024 года в планах у Андрея связать 100 пледов и отправить их в разные города России, от Донецка до Южно-Сахалинска.

При этом наш герой настолько скромный, что в интервью даже отказался рассказывать, откуда он, чем занимается и интересуется помимо благотворительности. Мы общаемся с неподдельной теплотой — но как только говорим о личных качествах и предпочтениях Андрея, он твердит, что впереди его личности должен идти проект и его ценности. Что ж, будем уважать право настоящего героя на приватность.

Сейчас «Связанные сердца» запустили очередной крауд на пряжу — проект Андрея на платформе «Планета» может поддержать каждый.

Проект «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов ежедневно рассказывает подписчикам о новых героях и новых добрых делах — для того, чтобы подарить читателям повод для вдохновения и сделать наш мир лучше.

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