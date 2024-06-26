В Подмосковье заработала система контроля воздушного пространства важных объектов

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Система контроля воздушного пространства (СКВП), которая способна обнаруживать не только самолёты или вертолёты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах, начала работать в Подмосковье. Об этом рассказал заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

"Сделать так, чтобы радиолокационная станция (РЛС) видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км", — отметил заместитель главного инженера.

СКВП — это сеть радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно установить на треноги, на транспортные средства и на крыши высотных зданий, вышки сотовой связи и даже на балконы обычных жилых домов. Излучение такой РЛС настолько мало, что не требует оформления санитарного паспорта. Изначально она разрабатывалась как гражданская система для управления воздушным движением, но СВО внесла свои коррективы.

Таких радиолокационных станций в сети СКВП может быть 24. Каждая РЛС весит 110 кг. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). По словам разработчиков, первые системы уже работают в Подмосковье.

Система отслеживает одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них.

Эксперты подтвердили важное значение разработки. По их мнению, сейчас необходимо, чтобы Россия контролировала воздушное пространство над всей своей территорией.

«Сейчас мы работаем по „вспышкам“, насыщая города системами контроля воздушного пространства, зенитно-ракетными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационными станциями после атак противника. Понятно, что в какое-то время был их дефицит. Сейчас проблема решается», — объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Относительно небольшие радиолокационные станции предназначены для того, чтобы обнаруживать маленькие дроны даже на небольших высотах. Благодаря им мы можем контролировать воздушное пространство, видеть различные летательные аппараты.

По словам разработчиков, дрон типа «Баба-яга», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, например украинские «Фурии» или Mugin, которые наносят удары по промышленным объектам, СКВП обнаруживает на расстоянии от 15-18 км. Самолеты типа Cessna видит за 30 км, магистральный Boeing — более чем за 90 км.

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https://iz.ru/1...bnaruzhit-drony

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