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Армия и Флот

Новыe береговыe ракетныe комплексы «Рубеж-МЭ»

Рубеж-МЭРубеж-МЭ

В новых береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах»: на одном «КамАЗе» смонтированы и пункт управления, и РЛС, и пусковые установки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

«Бал» тяжелый, на больших машинах. А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения ― дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц ― 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов».

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береговые ракетные комплексы, Рубеж-МЭ
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.06.2416:22:23

    Буква «Э» в названии комплекса и ракеты означает «экспортный». Их характеристики не засекречиваются, что и понятно. А вот у нас на вооружении хоть и с таким же названием, но без «Э». Это означает отличия в начинке, чтобы ушедшая за границу экспортная техника не могла помочь в разработке противодействия той, которая используется у нас.

    #1285282
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.06.2416:26:02

      Про экспртный вариант можно говорить открыто — свой может быть лучше по возможностям или равный.

      #1285283
  • Нет аватара mikr
    27.06.2401:15:16

    К сожалению сегодняшняя война выявила огромные проблемы российского флота (и не только флота). Эти проблемы вызваны отсутствием на вооружении России современных средств разведки, целеуказания и дистанционного управления дальнобойными беспилотными средствами поражения разных видов (впрочем, это было очевидно еще задолго до начала войны). Выяснилось, что для успешного применения дальнобойных дронов необходима насыщенная спутниковая группировка, которая имеется у наших врагов, и которой нет у нас. В данной ситуации имеющиеся у России в наличии противокорабельные ракеты морально устарели и не создают для вражеских кораблей таких проблем, какие создают нам эти самые вражеские корабли. На этом фоне весьма прискорбно выглядит тот факт, что когда англосаксы создавали свою спутниковую группировку Уанвэб, то Россия им в этом усердно помогала вместо того чтобы выводить на орбиту собственные спутники.

    #1285296
    • Badassgoliath Badassgoliath
      27.06.2409:12:11

      Всё в кучу, и даже ван вэб туда же.

      когда англосаксы создавали свою спутниковую группировку Уанвэб, то Россия им в этом усердно помогала вместо того чтобы выводить на орбиту собственные спутники.

      Надо полагать, что мы должны были, получив деньги за вывод спутников ван вэб, забить на них, и вместо этого на эти деньги запускать свои спутники?

      имеющиеся у России в наличии противокорабельные ракеты морально устарели

      Главный конструктор ракет в комментариях, он точно знает, какая в них начинка.

      Отредактировано: Badassgoliath~09:19 27.06.24
      #1285304
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        27.06.2409:46:21

        Ну насчёт кораблей только боевые действия определят, кто кому создаёт больше проблем, и у кого что морально устарело. Практика критерий истины.

        А написать можно что хочешь.

        #1285305
        • Badassgoliath Badassgoliath
          27.06.2410:08:28

          , и у кого что морально устарело.

          Ну как же! Модные-то западные ракеты, видишь ли, по спутникам летают.

          А наши сами, без них обходятся. Правда, это не означает, что в них нет дополнительного контура управления или его туда нельзя поместить.

          Просто надо понимать, что ракеты создавались под условия, когда спутников нету. Например, на случай ядерной войны, когда орбиты заранее будут засорены быстролетящим мусором.

          На локальные конфликты наше вооружение не было особо рассчитано, это верно. Нет опыта колониальных войн, что поделаешь. Только мировых. Но ничего, опыт дело наживное.

          #1285308
          • Нет аватара Kотенко Cергей
            27.06.2410:16:32

            Но ничего, опыт дело наживное

            Довольно часто серьёзная война заставляла Россию учиться на своих ошибках и толкала военное дело резко вперёд. По крайней мере с Петра 1. Да что там, почитай с татаро-монгольского нашествия.

            «Такая се ля ви».

            #1285309
            • Нет аватара mikr
              27.06.2410:47:02

              Чтобы учиться на своих ошибках необходимо уметь видеть и признавать эти ошибки. Но местные шапкозакидатели на такое не способны. Они живут далеко от войны и руководствуются принципом «лишь были б желуди»…

              #1285313
          • Нет аватара mikr
            27.06.2411:22:31

            Просто надо понимать, что ракеты создавались под условия, когда спутников нету. Например, на случай ядерной войны, когда орбиты заранее будут засорены быстролетящим мусором.

            Я пытался обдумывать задачу засорения космической орбиты против вражеских (а заодно и против своих) спутников. А также пытался узнать мнение специалистов на этот счет. В результате пришел к выводу, что у такой задачи нет надежного решения. Чтобы заполнить орбитальное пространство достаточным количеством поражающих элементов обеспечивающим высокую вероятность уничтожения значительного количества спутников Старлинк необходимо осуществить примерно такое же количество и качество космических запусков, которое осуществили американцы создавая этот Старлинк.

            -

            Как Вы сами понимаете, в данный момент у России такой возможности нет. А когда она появится (если вообще когда-нибудь появится), то к тому моменту американские ребята еще что-нибудь придумают.

            На нашу с Вами беду…

            #1285315
            • Нет аватара Vlady78
              27.06.2413:54:24

              Значит плохо советовались, всю группировку выносить не надо, надо только ту часть, что обеспечивает выполнение задач над театром боевых действий, а это например сейчас не такой уж и большой кусочек.

              #1285328
              • Нет аватара mikr
                27.06.2414:15:36

                Прежде чем высказываться по данному вопросу Вам следовало бы хоть немного ознакомиться с элементарными понятиями из теории орбитального космического полета.

                #1285331
        • Нет аватара mikr
          27.06.2411:35:41

          Ну насчёт кораблей только боевые действия определят, кто кому создаёт больше проблем, и у кого что морально устарело. Практика критерий истины.

          Так ведь практика уже все показала. Или Вы ничего не знаете о проблемах российского Черноморского флота?

          #1285318
          • Нет аватара knyz_sedmmi
            27.06.2413:04:27

            По поводу технических средств разведки Вы естественно правы, тут глупо отрицать очевидное. В отношении ЧФ отдельная тема корабельной обороны, а речь идет про БРК. Они (Ониксы), вроде, неплохо отработали по наземным целям, преодолевая достаточно современную и плотную ПВО противника (что, собственно, и хотели проверить). Работы по прямому назначению по известным причинам не было, но в этом контексте опять маячит проблема с разведкой и целеуказанием.

            #1285324
            • Нет аватара Kотенко Cергей
              27.06.2413:27:09

              Работы по прямому назначению по известным причинам не было, но в этом контексте опять маячит проблема с разведкой и целеуказанием.

              Всё верно. Только в прямом бою можно всё проверить. Хотелось бы конечно не проверять, но наверное придётся.

              #1285326
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