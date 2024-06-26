Новыe береговыe ракетныe комплексы «Рубеж-МЭ»

Рубеж-МЭ

В новых береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах»: на одном «КамАЗе» смонтированы и пункт управления, и РЛС, и пусковые установки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

«Бал» тяжелый, на больших машинах. А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения ― дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц ― 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов».

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