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Модернизация

В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства деталей подшипников

 © www.kommersant.ru

В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства

На Дону стартовала новая линия производства деталей подшипников. Она позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест.

Проект реализует ООО «10-ГПЗ». Компания модернизировало участок термической обработки — важнейшего этапа в производственном цикле изготовления деталей подшипников. Предприятие приобрело линии термической и химико-термической обработки, азотную станцию и моечную конвейерную машину. Политика предприятия сосредоточена на расширении производственных мощностей, освоении новых типов продукции и увеличении доли рынка.

Кроме того, в этом году стартовал новый проект по модернизации участка термической обработки. Проект вошел в «100 губернаторских инвестиционных проектов».

В прошлом году ООО «10-ГПЗ» отметило свое 85-летие. Как отмечают представители компании, свое будущее ГПЗ связывает с молодыми специалистами, которые уважают традиции предшественников и открыты инновациям.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6792105#id2586060

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ООО «10-ГПЗ», детали подшипников
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.06.2415:34:51

    Пришло время и для широкого восстановления производства подшипников в стране. Новостей в этой области все больше — как и в станкостроении.

    #1285339
  • Нет аватара vajo
    28.06.2407:10:41

    «запустили новую линию"

    а на фото оборудование очень уставшее. С прошлого века наверно стоит    

    #1285361
    • Kolyda Kolyda
      28.06.2414:09:00

      а на фото оборудование очень уставшее. С прошлого века наверно стоит

      Во всяком случае шкафы управления выполнены в современных корпусах, в прошлом веке мы в других корпусах оборудование монтировали.

      #1285393
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      28.06.2414:16:18

      С прошлого века прошло только 23 года    

      #1285394
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