В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства деталей подшипников

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В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства

На Дону стартовала новая линия производства деталей подшипников. Она позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест.

Проект реализует ООО «10-ГПЗ». Компания модернизировало участок термической обработки — важнейшего этапа в производственном цикле изготовления деталей подшипников. Предприятие приобрело линии термической и химико-термической обработки, азотную станцию и моечную конвейерную машину. Политика предприятия сосредоточена на расширении производственных мощностей, освоении новых типов продукции и увеличении доли рынка.

Кроме того, в этом году стартовал новый проект по модернизации участка термической обработки. Проект вошел в «100 губернаторских инвестиционных проектов».

В прошлом году ООО «10-ГПЗ» отметило свое 85-летие. Как отмечают представители компании, свое будущее ГПЗ связывает с молодыми специалистами, которые уважают традиции предшественников и открыты инновациям.

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