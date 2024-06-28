Завод «Электросила» поставил на Киришскую ГРЭС новый турбогенератор серии ТЗФП мощностью 80 МВт

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Модернизация турбоагрегата № 4 проходит в рамках масштабной программы перевооружения Киришской ГРЭС в Ленинградской области. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Одним из основных элементов турбогенератора является статор. Вес данного статора — 92 тонны. Его доставили с помощью специальной платформы по железной дороге. На ремонтную площадку оборудование переместили с помощью мостового крана.

Генераторы серии ТЗФП «Силовых машин» отличаются повышенным КПД, маневренностью и перегрузочной способностью.

Замена и реконструкция основного оборудования ТЭЦ-части Киришской ГРЭС ПАО ОГК-2 производится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод). Два турбоагрегата № 2 и № 1 были введены в эксплуатацию после модернизации с применением оборудования «Силовых машин» в 2023 и 2024 годах.

Замена и реконструкция турбоагрегата № 4 ТЭЦ-части Киришской ГРЭС, введённого в эксплуатацию в 1975 году и исчерпавшего свой ресурс, необходимы для обеспечения в долгосрочной перспективе поставок тепловой энергии в виде горячей воды и пара потребителям.

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