стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

ГТЛК приняла скоростное пассажирское судно СПК «Космонавт Павел Попович»

 © www.gtlk.ru

ГТЛК подписала акт приемки нового морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», построенного по заказу компании на заводах ОСК «Вымпел» и «Море» в рамках программы с государственным финансированием.

 © www.gtlk.ru

В ходе торжественной церемонии судну было присвоено имя «Космонавт Павел Попович» в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14». Имя судна нанесено на борт, внутри размещен стенд с биографией Павла Поповича и с фотографиями, отражающими памятные моменты его жизни.

 © www.gtlk.ru

Судно планируется начать использовать в навигацию 2024 года для осуществления регулярных скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

 © www.gtlk.ru

«Комета 120М» предназначена для перевозок до 120 пассажиров со скоростью более 60 км/ч. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.

 © www.gtlk.ru

Программы некоммерческого лизинга ГТЛК с государственным финансированием позволяют обновлять и расширять отечественный флот, стимулируют внутренний спрос на суда отечественного производства, обеспечивают планомерную загрузку мощностей российских верфей.

 © www.gtlk.ru

 © www.gtlk.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...koe-sudno-kosmonavt-pavel-popovich/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


ОСК «Вымпел» , судно на подводных крыльях «Комета 120М»
  • Нет аватара Manych
    29.06.2417:22:29

    С технической точки зрения — очень хорошо.

    Но дизайн, что экстерьера(особенно вот эта ливрея с кислотно-зеленой мачтой, вариант с бело-синий был гораздо приятнее), что интерьера (ну простите — это же колхоз, сравните интерьер о котором подумали — да хоть метрошная Москва 2020 и её вариации и вот ЭТО) оставляет вопрос — «Что это за дичь?». Сэкономили 5 копеек, а в результате впечатление сильно хуже чем могло быть (а оно, впечатление, важно, это не военная техника, где ТТХ это № 1. № 2 и № 3 в приоритетах)

    Отредактировано: Manych~17:25 29.06.24
    #1285466
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,