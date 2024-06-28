ГТЛК приняла скоростное пассажирское судно СПК «Космонавт Павел Попович»

© www.gtlk.ru

ГТЛК подписала акт приемки нового морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», построенного по заказу компании на заводах ОСК «Вымпел» и «Море» в рамках программы с государственным финансированием.

© www.gtlk.ru

В ходе торжественной церемонии судну было присвоено имя «Космонавт Павел Попович» в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14». Имя судна нанесено на борт, внутри размещен стенд с биографией Павла Поповича и с фотографиями, отражающими памятные моменты его жизни.

© www.gtlk.ru

Судно планируется начать использовать в навигацию 2024 года для осуществления регулярных скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

© www.gtlk.ru

«Комета 120М» предназначена для перевозок до 120 пассажиров со скоростью более 60 км/ч. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.

© www.gtlk.ru

Программы некоммерческого лизинга ГТЛК с государственным финансированием позволяют обновлять и расширять отечественный флот, стимулируют внутренний спрос на суда отечественного производства, обеспечивают планомерную загрузку мощностей российских верфей.

© www.gtlk.ru

© www.gtlk.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.