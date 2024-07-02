Череповецкий СЗ сдал буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК-395М

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акт технической приемки буксира «Иван Милютин» проекта ТСК-395М, построенного на Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область).

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Планируется, что в скором времени буксир будет передан в лизинг судоходной компании для работы в связке с баржами на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно, которые в перспективе могут быть задействованы в рамках МТК «Север-Юг».

Всего в рамках ФНБ-проекта ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство 5 буксиров проекта ТСК-395М. Буксиры строятся по российскому проекту с использованием преимущественно отечественных комплектующих.Первые два буксира планируется поставить в 2024 году, оставшиеся три — в 2025 году, добавляют в лизинговой компании.

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