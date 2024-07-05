На красноярском комбинате «Волна» начала работать новая покрасочная линия

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В Красноярске компания ООО «Комбинат «Волна» открыла новую покрасочную линию. Оборудование сможет создавать до одного миллиона «квадратов» фасадной продукции за год.

По словам вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Геннадия Рассказова, благодаря современному оборудованию комбинат сможет повысить свою конкурентоспособность. Сегодня порядка 85% продукции, произведённой на «Волне», продаётся в пределах страны. Соседние страны также интересуются материалами, создаваемыми предприятием.

Новая линия даст возможность производить плиты различных габаритов с поверхностью до 1500 метров и окрашивать торцы. Продукция с защитно-декоративным покрытием теперь изготавливается за один цикл, что экономит время и снижает себестоимость товаров. Кроме того, у предприятия появилась возможность производить глянцевые, фактурные, антивандальные покрытия и покрытия с лессирующим эффектом.

В линию вложено 570 миллионов рублей.

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