ЭМКА2 испытывают на пассажирских вокзалах Москвы

© t.me

Маневровые гибридные электровозы ЭМКА2 уже успешно прошли заводские и сертификационные испытания вначале текущего года и получили сертификат соответствия.

Перед поставкой этих локомотивов в ОАО «РЖД» необходимо провести дополнительные эксплуатационные испытания на соответствие заявленным технико-экономическим показателям. Испытания начались в штатном режиме на двух локомотивах ЭМКА2 на пассажирских вокзалах г. Москвы. Локомотивы будут подавать и убирать пассажирские составы на платформы. При этом будет происходить регистрация и контроль всех параметров: проверка надежности локомотивов, выполнение всех необходимых тяговых и скоростных характеристик и будет фиксироваться кол-во электроэнергии, которую потребляют локомотивы для выполнения работы.

По результатам эксплуатационных испытаний будут получены сравнительные технико-экономические параметры для одной и той же работы на маневровых тепловозах в сравнении с ЭМКА2. Никогда еще российские железные дороги не использовали маневровые гибридные электровозы с бортовыми аккумуляторными батареями для подобного вида работ.

Денис Карасев, гендиректор ООО «ЦПТ ТМХ»: «Мы, как создатели этих машин, полностью уверены в соответствии и успешном прохождении этих эксплуатационных испытаний и переходу от этапа испытаний к их серийному производству и поставкам, начиная с 2025 года. Параллельно с испытаниями первых двух машин идет постройка локомотива № 003, который будет выполнен в полностью суверенном исполнении в серийной конфигурации. Уверен, будущее именно за гибридными технологиями».

Локомотивы ЭМКА2 создаются в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в 2019 году между РЖД, ТМХ и Роснано.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.