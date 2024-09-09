Зеленодольский завод имени А.М. Горького отправил на испытания МРК «Тайфун» проекта 22800
Зеленодольский морской завод имени А.М. Горького отправил на внешнюю сдаточную базу малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Малый ракетный корабль «Тайфун» был спущен на воду 7 мая 2024 года.
Согласно данным ЦМКБ «Алмаз» МРК проекта 22800 являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Назначение — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.
На базе кораблю предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания, затем будет подписан приемно-сдаточный акт и корабль войдет в состав Военно-морского флота России.
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