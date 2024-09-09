Зеленодольский завод имени А.М. Горького отправил на испытания МРК «Тайфун» проекта 22800

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Зеленодольский морской завод имени А.М. Горького отправил на внешнюю сдаточную базу малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Малый ракетный корабль «Тайфун» был спущен на воду 7 мая 2024 года.

Согласно данным ЦМКБ «Алмаз» МРК проекта 22800 являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Назначение — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.

На базе кораблю предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания, затем будет подписан приемно-сдаточный акт и корабль войдет в состав Военно-морского флота России.

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