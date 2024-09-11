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Электроника, электротехника и приборы

Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности

 © t.me

«Росэлектроника» поставила первые станции тропосферной связи «Гроза» с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 км там, где затруднительно организовать ее традиционным способом, — в труднодоступных районах крайнего Севера, в горах, на отдаленных промышленных объектах и т. д. Станция способна поддерживать скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с.

В «Грозе» используется технология, основанная на отражении сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Для организации линии тропосферной связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге.

В состав решения входит цифровой модем, способный за счет нейросетей обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. В новой версии модема модернизированы встроенные алгоритмы обработки информации. Это позволило почти вдвое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущей модификацией оборудования.

«Тропосферная связь широко используется в армии. Оборудование обеспечивает серьезную „дальнобойность“ покрытия. Линию связи довольно просто организовать при помощи двух станций. На фронте — это отличная альтернатива и „подстраховка“ кабелю и спутнику, как в плане надежности, так и в плане экономики. В гражданском секторе тропосферная связь также имеет большие перспективы. Учитывая то, что „Гроза“ исправно функционирует при температуре от -50 до +65 °C, влажности до 98% и порывах ветра до 20 м/с, ее можно использовать в горных и арктических районах. Кроме того, аппаратура отличается низким энергопотреблением», — сказали в Ростехе.

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Источник: https://t.me/rostecru/8111

станция тропосферной связи «Гроза», Росэлектроника
  • Нет аватара КТ835
    11.09.2415:52:53

    Запасной вариант, на случай если со спутниковой связью что-нибудь случится?

    #1288653
    • Clausson Clausson
      12.09.2400:46:44

      Тот случай когда синица в руке, лучше «журавля» на орбите.

      #1288683
  • Тестовы Тестилка Тестовы Тестилка
    12.09.2405:56:58

    Ну вообще то «тропосферки» и раньше были. Модернизировали и прикрутили модем или всё-таки…а нет, тарелка та же.

    #1288684
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