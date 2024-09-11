Мобильный оператор «Мегафон» запустил для абонентов функцию звонков без сотовой связи

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«Мегафон» внедрил по всей России оборудование для технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), позволяющей совершать звонки через интернет. Как подчеркнули в компании, благодаря нововведению абоненты смогут использовать телефон для разговора в тех местах, куда не попадает сотовый сигнал.

«Мегафон» начал запуск VoWiFi с Москвы в 2020 году, а теперь технология стала доступна во всех регионах страны. Она позволяет использовать обычный Wi-Fi-роутер в качестве базовой станции для звонков по телефону в случае отсутствия качественного сотового покрытия. При этом смартфон самостоятельно выбирает и подключается к оптимальной системе связи.

«Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi», — заявили в компании.

Оператор отметил, что технология VoWiFi наиболее актуальна, например, для новых жилых комплексов с недостаточным количеством базовых станций сотовой связи, а также для подвальных помещений и других мест с ограниченным покрытием сети.

VoWiFi совместим более чем с 450 моделями современных смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Realme. Для использования технологии гаджет должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а во внутренних настройках самого телефона должна быть активирована функция VoWiFi.

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