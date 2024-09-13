Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поднял в воздух первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток.

Первый полет серийного образца прошел на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга «Вертолеты России». Ка-32А11М выполнил контрольное висение и ряд маневров, в которых были подтверждены устойчивость и управляемость вертолета, а также работоспособность модернизированного оборудования.

«Ростех производит уникальную гражданскую авиационную технику с высокими летно-техническими характеристиками. Например, вертолеты семейства Ка-32, которые заслужили признание во всем мире благодаря своей эффективности. Главная особенность машин — соосная схема. Она, в сравнении с вертолетами классической схемы — с рулевым винтом, дает серьезные преимущества в устойчивости и маневренности. Это особенно важно при полетах в плотной городской застройке. Самая совершенная версия машины — Ка-32А11М. Вертолет получил новые двигатели, „стеклянную кабину“ и другие улучшения. Модификация обладает увеличенными возможностями при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах. Вертолет производится серийно, предприятие уже завершило облет первого Ка-32А11М», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Модернизированный Ка-32А11М оснащен отечественными двигателями ВК-2500ПС-02, разработанными Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех). Новые моторы оборудованы цифровой автоматической системой управления БАРК и отличаются повышенной мощностью в чрезвычайном режиме работы. Благодаря этому вертолет обладает улучшенными летными характеристиками. Также машина получила цифровой пилотажно-навигационный комплекс, спроектированный по принципу «стеклянной кабины». Все важнейшие параметры систем вертолета и окружающей среды выводятся на многофункциональные дисплеи, что снижает нагрузку на пилотов и упрощает оперативную оценку обстановки экипажем.

Новое радионавигационное оборудование повышает безопасность полетов как в обычных, так и сложных метеоусловиях. Кроме того, внутреннее и внешнее светотехническое оборудование вертолета предусматривает применение очков ночного видения. Все системы и комплектующие вертолета изготовлены российскими производителями.

«Новая версия вертолета отличается повышенной надежностью — ранее в ходе испытаний была подтверждена возможность безопасного взлета и посадки в случае отказа одного из двигателей. Ка-32А11М хорошо приспособлен для выполнения самых востребованных авиационных работ: транспортировки грузов на внешней подвеске, проведения аварийно-спасательных операций и тушения лесных пожаров. Соосная схема упрощает пилотирование, обеспечивает исключительную устойчивость на режиме висения, повышенную маневренность и тяговооруженность», — отметила генеральный директор КумАПП Ольга Плохова.

Модернизированный Ка-32А11М имеет уникальные характеристики в противопожарной версии. Вертолет может быть оснащен новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32 вместимостью до 4000 литров воды и 400 литров пеноагента. Ее основная особенность — электроподогрев водосливного бака, позволяющий вести тушение пожаров при температурах наружного воздуха до минус 20 °C.

К настоящему времени Ка-32А11М с новыми двигателями совершил более ста полетов в рамках летных испытаний. Вертолет способен эксплуатироваться по международным нормам в категориях «А» и «В», которые предъявляют наиболее жесткие требования в отношении надежности и безопасности полетов.

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