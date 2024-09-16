В России 2 млн 400 тыс многодетных семей

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В России с 1 июля 2024 года заработал реестр многодетных семей. В него уже внесены сведения о 2,4 миллионах семей. Эту работа продолжается.

За последние десять лет количество многодетных семей в России увеличилось вдвое.

Всего по оценкам правительства на текущий момент в России около 24,5 млн семей, в которых в общей сложности воспитываются 30 млн детей. При этом почти каждая десятая семья считается многодетной (3 и более ребёнка в семье).

Согласно исследованию Росстата примерно 23% россиянок в возрасте от 18 до 44 лет хотели бы иметь одного ребёнка, тогда как 48,5% опрошенных желают завести двоих детей, а почти 24% респонденток — троих и более. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, сегодня в репродуктивном поведении граждан наблюдается усиление социальных мотивов.

«Если прежде решение родить третьего ребёнка в основном принималось вопреки общепринятым нормам и стандартам малодетности, то сейчас мы всё чаще видим обратную тенденцию. Определённую поддержку растущей популярности многодетности оказывает наличие дополнительных льгот или преимуществ социально-психологического свойства».

По данным Росстата за 10 лет практически на 9 п. п. увеличилась доля женщин, которые отметили, что государственная поддержка помогла им принять решение о рождении ребенка.

С 1 октября 2024 года во всех регионах страны стартует пилотное внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи, представляющего собой уникальный QR-код, который отражается в личном кабинете членов семьи на портале госуслуг.

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