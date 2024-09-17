В Костомукше Республики Карелия открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© gov.karelia.ru

В День города, 14 сентября, в Костомукше открыли спортивно-технологический центр физкультурно-оздоровительного комплекса. Он включает в себя тренажерный зал с раздевалками, кабинет первой медпомощи, медицинские кабинеты для спортивных врачей во время проведения соревнований.

Отдельный блок предназначен для размещения спортсменов и тренерского состава, подготовки инвентаря к стартам.

На территории комплекса расположена лыжная база, стрельбище на 30 мишеней с комплексом лыжных трасс, часть из которых используется в летний период для лыжероллерной подготовки. Искусственное освещение дает возможность использовать лыжно-биатлонный комплекс круглогодично. В целом все это позволяет создать в Костомукше современную базу для подготовки спортсменов высокого уровня, организации учебно-тренировочных сборов по биатлону, проведения всероссийских и международных соревнований, а также развития детско-юношеского спорта.

В апреле на территории ФОКа уже прошли первые крупные соревнования по биатлону «На призы Главы Республики Карелия» — финал Кубка Анны Богалий. В турнире приняли участие 320 юных спортсменов из 19 регионов страны. Сейчас ФОК начинает полноценную работу.

В новом комплексе будут тренироваться не только лыжники и биатлонисты, но и спортсмены, которые занимаются на других направлениях спортшколы города. А это 11 отделений и почти 800 ребят.

Следующий этап развития ФОКа — на средства «арктической субсидии» продолжить модернизацию инфраструктуры лыжно-биатлонных стадиона и трасс, приобрести оборудования для стрельбища и стадиона, а также для подготовки лыжных трасс. Например, уже этой осенью спортивный комплекс должен получить ретрак.

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

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