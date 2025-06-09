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Bionysheva_Elena 09 июня 2025, 15:48 19 Новые заводы и цеха

В Петрозаводске открыли новый деревообрабатывающий завод «Томицы-2»

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 © gov.karelia.ru

В День Республики в Петрозаводске состоялось торжественное открытие завода по производству мебельного щита и лестничных элементов «Томицы-2». Новое предприятие лесопромышленной компании «Крона» стало частью масштабного инвестпроекта, реализованного при поддержке Правительства Республики Карелия.

На данный момент на предприятии трудится 45 сотрудников, а после полного запуска всех производственных мощностей количество рабочих мест увеличится до 75. Инвестиционный проект получил комплексную поддержку, включая льготное предоставление земельного участка, компенсацию затрат на технологическое присоединение к электросетям, а также субсидии на строительство и закупку оборудования.

Продукция нового завода уже реализуется через крупную сеть «ЛеманаПРО». Отмечается, что производство особенно востребовано в сфере жилищного строительства, которое демонстрирует значительный рост — за первые четыре месяца 2025 года в Карелии введено 147 тысяч квадратных метров жилья, что на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

 © gov.karelia.ru

Компания «Крона» продолжает развитие производственного комплекса и уже планирует строительство третьей очереди цехов, сообщает пресс-служба Правительства Республики Карелия.

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Источник: gov.karelia.ru

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новый завод, Республика Карелия
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