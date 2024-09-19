«Рапира-3» с тульским «Бронебойщиком» для борьбы с дронами

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«Рапира-3» с тульским «Бронебойщиком»: недорогой и эффективный представитель концепции «Hard Kill» в противодействии дронам противника

Концепт-демонстратор перспективного многоцелевого комплекса противодействия БПЛА и наземным объектам / многоцелевой 80-мм РСЗО «Рапира-3» стал одним из наиболее интересных экспонатов форума «Армия-2024».

Боевой модуль «Рапиры-3», размещаемый на шасси АМН-590951 «Спартак MRAP» с 312-сильным дизелем, представлен поворотной люлькой с наводимым по азимуту и углу места 10-зарядным транспортно-пусковым пакетом, а также синхронизированным с ним мультиспектральным оптико-электронным модулем наведения ТВ/ИК-диапазона с дополнительным каналом лазерного дальномера и радиолокационным модулем миллиметрового диапазона волн, обеспечивающего всепогодность комплекса.

В качестве ракет-перехватчиков применяются 10 80-мм неуправляемых реактивных снарядов типа С-8ОФП с усовершенствованными лазерными, либо дистанционно управляемыми (по данным лазерного дальномера) взрывателями.

Эффективная дальность НУРС С-8ОФП «Бронебойщик» от НПО «Сплав» с осколочно-фугасно-кумулятивно-проникающими БЧ достигает 3,5 — 5 км; при этом, углы упреждения рассчитывает высокопроизводительный цифровой баллистический вычислитель.

В совокупности с РЛС наведения миллиметрового диапазона и дистанционно управляемыми взрывателями данные вычислители обеспечивают высокую вероятность перехвата малоразмерных FPV-дронов и БПЛА самолётного типа противника на удалении 500 — 1500 и 2500 м соответственно с вероятностью порядка 0,5 — 0,6 одной НУРС.

Между тем, куда более высокой эффективностью в данном случае могли бы обладать управляемые модификации 80-мм НУРС с индексом С-8Кор, программа разработки которых осуществлялась в конце 90-х гг. XX века специалистами НТЦ АО «АМЕТЕХ» в рамках проектирования комплекса управляемого авиационного ракетного вооружения «Угроза».

Данные НУРС проедполагалось оснащать полуактивными лазерными ГСН и малогабаритными аэродинамическими рулями на отделяемых боевых блоках, что является ещё более совершенным решением, нежели реализовано в американских УРС APKWS-II в составе комплексов «Vampire». К сожалению, крупносерийное производство УРС С-8Кор так и не было начато.

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Материал подготовил: Евгений Даманцев. https://t.me/RussianArms

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