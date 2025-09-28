В Ярославле начали производство пропеллеров для боевых FPV-дронов
Производство пропеллеров из отечественного сырья для боевых FPV-дронов локализовано в Ярославле. Об этом сообщили в компании-разработчике «Рокот Тех».
«В 2024 году специалистами „Рокот Тех“ было запущено производство пропеллеров для FPV-дронов, применяющихся в СВО. В данный момент мы создаем пропеллеры из пластика отечественного производства для аппаратов 9 и 10 дюймов. Ведутся работы над другими видами пропеллеров, в том числе 7, 13 и 15 дюймов. С начала производства изготовлено несколько десятков тысяч комплектов различных пропеллеров. Мощности позволяют изготавливать по 20 тысяч комплектов пропеллеров каждого вида ежемесячно. Получаем многочисленные положительные отзывы от бойцов, применяющих изделия в зоне СВО», — рассказали в организации.
В «Рокот Тех» отметили, что пропеллеры производятся методом литья под давлением на термопластавтоматах. «Каждый пропеллер проходит визуальный контроль на предмет дефектов, каждая сотая отливка проходит через вибрационный стенд, и если вибрации выше нормы партия снимается, а инженер-технолог перенастраивает термопластавтомат. Это необходимо, поскольку мы используем отечественное сырье, которое от партии к партии может немного менять характеристики, что отражается на изделии, если не контролировать процесс. Таким образом, мы проделали громадную работу, чтобы дать фронту качественный отечественный пропеллер», — подчеркнули в компании.
В организации также рассказали, что наиболее востребованы на фронте в настоящее время пропеллеры 9 и 10 дюймов. «Они используются для ударных дронов. Причем версия 10 дюймов выпускается в двух видах — стандартная и усиленная. Первая модификация — легкая, энергоэффективная, позволяющая летать на большие расстояния. Усиленная же версия дает возможность активно маневрировать с нагрузкой», — уточнили в «Рокот Тех».
Там добавили, что стоимость отечественных пропеллеров ниже китайских аналогов. «В данный момент даже в розницу наши изделия дешевле оптового ценника Китая. При этом в качестве российские пропеллеры не уступают», — заявили в компании.
