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Электроника, электротехника и приборы

Ростех начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов

 © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят зарубежные образцы по энергоэффективности.

Маркировочные огни для ЛЭП разработал входящий в «Росэлектронику» НИИ газоразрядных приборов «Плазма». Они представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке, которые выдают красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел. Этого достаточно, чтобы линию электропередачи было видно с воздуха на расстоянии до 3 километров.

Маркировочные огни устанавливаются непосредственно на ЛЭП, откуда лампа получает энергию для свечения. Таким образом, они полностью автономны и не требуют дополнительных внешних источников питания.

«Наши маркировочные огни сертифицированы по нормам Международной организации гражданской авиации ИКАО. По своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности изделия превосходят основной иностранный аналог — французские лампы Balisor. Отгруженные в рамках первого контракта 500 ламп в ближайшее время будут установлены на одном из объектов на Южном Урале. До конца 2024 года „Плазма“ планирует передать заказчикам еще около 1000 маркировочных огней», — сказал генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов.

НИИ газоразрядных приборов «Плазма» — крупнейший в России и СНГ разработчик и производитель газоразрядной техники.

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Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-nach...kirovochnykh-ogney-dlya-aerodromov/

«Росэлектроника», НИИ газоразрядных приборов «Плазма»
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.09.2411:10:12

    По своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности изделия превосходят основной иностранный аналог — французские лампы Balisor.

    А если бы не санкции, то так бы и покупали французские. И неважно, что сами можем сделать. А ведь те люди, которые принимали решение о закупках этих ламп за границей, небось и не подумали тогда обратиться к своим НИИ.

    #1289162
    • Нет аватара exVHM.ru
      20.09.2412:32:14

      А ведь те люди, которые принимали решение о закупках этих ламп за границей, небось и не подумали тогда обратиться к своим НИИ.

      это-то и грустно.

      Более того — по многим достаточно простым позициям (аналоги которых запросто можно делать и делают у нас) — продолжается такая же история, но с китайскими компонентами. На слуху как минимум 2 истории с (пока что) грустным концом…

      Отредактировано: exVHM.ru~13:19 20.09.24
      #1289169
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