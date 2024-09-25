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Морские весы для точного взвешивания на борту судна в условиях качки

Морские весы «Волна»Морские весы «Волна» © tenso-m.ru

Рады представить новинку — морские платформенные электронные весы «Волна». Они предназначены для статического взвешивания сырья и грузов на борту морского или речного судна. Оборудование разрабатывалось с учетом сложных условий эксплуатации: повышенной влажности, сильной качки, воздействия морской соли. В результате весы приобрели ряд преимуществ:

  • Точность измерений при значительных колебаниях судна за счет оснащения весов специальным весовым терминалом с алгоритмом автоматической компенсации качки.
  • Быстрое взвешивание и успокоение весов — менее 1 секунды.
  • Все узлы и детали выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, воздействию воды и морской соли.
  • Повышенная степень защиты от влаги — IP68.
  • Весы не нуждаются в ежедневной калибровке перед началом работы, что позволяет существенно экономить время.

Весы «Волна» — наш ответ на потребности рыболовной промышленности после ухода иностранных компаний с российского рынка. Ранее весоизмерительное оборудование поставлялось в основном из скандинавских стран, но теперь мы предлагаем свой аналог. Весы не уступают импортным по точности измерений, а по некоторым параметрам превосходят их.

Модель была представлена на прошедшей в Санкт-Петербурге выставке «Seafood Expo Russia-2024», где новинка вызвала повышенный интерес среди посетителей. Весы доступны для заказа на нашем сайте. В каталоге представлены две модели: «Волна"-30 и «Волна"-60. Устройства отличаются размерами и максимальной нагрузкой — 30 и 60 кг соответственно.

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Источник: https://www.tenso-m.ru/news/855/

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