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Производство пищевых продуктов в России в январе — августе 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, производство напитков — на 10,2%, сообщается в материалах Росстата.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины за этот же период увеличилось на 3,5%, до 2,5 млн тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 2,2%, до 3,5 млн тонн, колбасных изделий — на 2,6%, до 1,7 млн тонн. В то же производство рыбы переработанной и консервированной снизилось на 6%, до 2,9 млн тонн.

Кроме того, производство картофеля переработанного в январе — августе 2024 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 318 тыс. тонн.

Производство молока, кроме сырого, за этот же период выросло на 4,8%, до 4 млн тонн, маргарина — на 1,5%, до 291 тыс. тонн, сыров — на 7,4%, до 560 тыс. тонн, творога — на 6,1%, до 317 тыс. тонн, кисломолочных продуктов — на 4,7%, до 1,5 млн тонн. В то же время производство сливочного масла снизилось на 1,7%, до 221 тыс. тонн.

По данным статистики, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе — августе выросло на 5,3%, до 6 млн тонн, круп — на 4%, до 1,2 млн тонн, сахара белого свекловичного — на 23,1%, до 1,4 млн тонн, кондитерских изделий — на 5,6%, до 2,7 млн тонн. В то же время производство хлебобулочных изделий недлительного хранения снизилось на 2,4%, до 3,3 млн тонн.

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