Россия в 2024 г. девятый год подряд осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы

В 2024 г. Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы, обновив при этом свой же мировой рекорд по величине отгрузок.

Первый раз в новейшей истории Россия стала крупнейшим мировым экспортёром пшеницы по итогам 2016 г., с результатом 25,3 млн т на 5,5% или 1,3 млн т опередив прежнего многолетнего лидера, США. С тех пор Россия уверенно держит первое место, ни разу не опустившись в экспорте ниже 30 млн т, тогда как конкуренты, в свою очередь, ни разу не смогли превысить эту отметку.

Трижды за этот период Россия обновляла мировой рекорд по величине поставок пшеницы за календарный год. Прежний рекорд принадлежал США — 43,9 млн т в 1981 г. В 2018 г. Россия забрала рекорд себе , экспортировав 44 млн т пшеницы.

В 2023 г. она с лихвой перекрыла своё достижение , экспортировав 52,6 млн т, по данным «Русагротранса » (из множества отраслевых оценок эта нам видится наиболее корректной).

По итогам 2024 г. рекорд был ещё значительно улучшен. По предварительным данным «Русагротранса », экспорт пшеницы из России составил 57,2 млн т, Россельхознадзор сообщает о 57,5 млн т.

Результаты остальных стран в 2024 г. гораздо более скромные. Экспорт Канады составил 26 млн т, США — 22 млн т, Украины — 21 млн т, Австралии — 20 млн т, Франции — 15 млн т.

В наибольших количествах российская пшеница поступает в Северную Африку и на Ближний Восток, крупные поставки ведутся в Восточную и Западную Африку, СНГ, Южную и Юго-Восточную Азию. Ведущими странами-импортёрами выступают Египет и Турция; в 2024 г. в Египет, по данным отраслевых источников , было отгружено 9 млн т, Турция, по данным национальной статистики , ввезла из России 4,75 млн т пшеницы.

Многие покупатели российского зерна не публикуют оперативные данные по торговле (а некоторые и годовые). Из стран с публичной статистикой, помимо двух лидеров, ввозом существенных объёмов пшеницы из России в 2024 г. отметились (числа без скобок — данные за полный год):

СНГ. Казахстан — 1,65 млн т, Азербайджан — 0,95 млн т (за 10 месяцев), Грузия — 0,32 млн т, Киргизия — 0,2 млн т (за 11 месяцев), Армения — 0,15 млн т (за 7 месяцев).

Европа. Греция — 70 тыс. т, Италия — 60 тыс. т.

Ближний Восток. Саудовская Аравия — 1,63 млн т (за 9 месяцев), Израиль — 1 млн т (оценка UN COMTRADE за 11 месяцев, обычно заниженная).

АТР. Индонезия — 1,35 млн т, Пакистан — 1,3 млн т, Вьетнам — 0,52 млн т, Китай — 0,35 млн т, Шри-Ланка — 0,28 млн т (за 6 месяцев), Монголия — 90 тыс. т, Республика Корея — 70 тыс. т.

Африка. Кения — 0,93 млн т (за 6 месяцев), ЮАР — 0,7 млн т, Уганда — 0,41 млн т (за 8 месяцев), Нигерия — 0,26 млн т (за 6 месяцев), Марокко — 0,25 млн т (за 6 месяцев), Сенегал — 0,19 млн т (за 8 месяцев), Мозамбик — 0,18 млн т (за 9 месяцев).

Америка. Бразилия — 0,71 млн т.

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