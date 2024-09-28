Росатом начал монтаж внутренней защитной оболочки на втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа»

В Арабской Республике Египет начался новый этап строительства АЭС «Эль-Дабаа», которая возводится по российскому проекту специалистами инженерного дивизиона госкорпорации «Росатом». На энергоблоке № 2 начались работы по возведению внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.

Внутренняя защитная оболочка состоит из шести ярусов. На первом этапе будет установлено 12 укрупненных блоков, каждый из которых весит от 60 до 80 тонн. Эти блоки производятся на базе АЭС «Эль-Дабаа» подрядной организацией.

Монтаж одного блока ВЗО — сложный процесс, занимающий около 15 часов. Работы выполняются поэтапно с использованием крана грузоподъемностью 1350 тонн. 26 сентября был установлен один из блоков первого яруса ВЗО для второго энергоблока.

Алексей Кононенко, вице-президент АО «АСЭ» и руководитель проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», отметил, что проект вышел на новый этап строительства, а также подчеркнул важность тесного взаимодействия российских и египетских специалистов. На данный момент ведется строительство всех четырех энергоблоков одновременно.

Руководитель проекта АЭС «Эль-Дабаа» от египетской стороны, Мохамед Двиддар, подтвердил, что начавшийся этап монтажа ВЗО является значимым шагом в прогрессе строительства.

ВЗО — это важный элемент энергоблока, обеспечивающий безопасность АЭС. Она представляет собой цилиндрическую железобетонную конструкцию с полусферическим куполом, внутри которой будут размещены ядерный реактор и оборудование первого контура. В случае аварии ВЗО предотвратит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.тАЭС «Эль-Дабаа» сооружается в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых десяти лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

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