ОСК спустила на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов

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На Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялся спуск на воду судна ярусолова «Наггет», проекта 03142. Это первый ярусолов, строящийся на Дальнем Востоке.

Рыболовное судно будет использоваться для добычи рыбы ярусным ловом — максимально щадящим для водной экосистемы орудием лова. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса, позволяющая вести переработку рыбы на мороженную продукцию в разделанном и неразделанном виде, хранения вырабатываемой продукции и транспортировки в порт.

Ярусолов имеет неограниченный район плавания, его ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Судно однопалубное, одновинтовое, с винтом регулируемого шага, дизельное, с кормовым расположением машинного отделения и обрабатывающим цехом на верхней палубе. Вместимость грузовых трюмов -659 м3, температура охлаждения — до -30°С.

Для справки:

класс судна — КМ (*) Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing vessel;

длина наибольшая — 63,27 метра;

ширина наибольшая — 10,6 метра;

высота борта — 4,60 метра;

валовая вместимость — 1287 тонн;

мощность ГД — 1618 кВт;

скорость — 14,5 узлов;

экипаж — 34 человека;

автономность — 45 суток.

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