Байкал Аква запустила линию по производству напитков в алюминиевой банке с платинкой

Компания Байкал Аква первая в России запустила новую линию по производству напитков в алюминиевой банке с платинкой.

Платинка обеспечивает антисептичность поверхности банки и подчеркивает экологичность. Фольга для платинки произведена из ALLOW INERTA — первичного алюминия с низким углеродным следом.

Фольгопрокатный завод «Саянал» (входит в РУСАЛ) приступил к поставкам фольги в целях производства платинки для алюминиевой банки. Первой в России наносить платинку на банку при розливе напитков начала компания «Байкал Аква», выпускающая природную питьевую воду и напитки под брендом Legend of Baikal.

«Для компании Байкал Аква использование платинки, это не только обеспечение защиты поверхности банки от внешних загрязнений, но и дополнительный функциональный элемент дизайна, который позволяет удобно и эстетично использовать место для нанесения дата-матрикс кода „Честный знак“. На данный момент, многие производители, размещая „Честный знак“ на напитки, наносят этикетку прямо на ключ алюминиевой банки, где он достаточно плохо крепится и зачастую при открывании попадает в напиток. Теперь у нас есть выход из этого положения, мы можем предложить рынку достойный продукт высокого качества», — рассказал Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев.

«Платинка — новый продукт для российской индустрии напитков. Платинка обеспечивает антисептичность поверхности банки, повышает тем самым качество потребления и дополнительно подчеркивает чистоту и превосходные свойства напитков. Другой важнейший экологически фактор проекта — фольга для платинки, используемой компанией „Байкал Аква“, на 50% состоит из алюминия ALLOW INERTA, обладающего самым низким углеродным следом в мире», — рассказал Директор блока «Фольга» РУСАЛа Алексей Агафонов.

Алюминий ALLOW INERTA производится по созданной РУСАЛом технологии инертного анода: при его выплавке в атмосферу выделяется 0,01 тонны углекислого газа на одну тонну металла.

Компания «Байкал Аква» начала розлив воды в банку с нанесением платинки на своей производственной линии в Порту Байкал в середине сентября, в октябре этот продукт появится на полках магазинов.

https://rusal.r...minievoy-banki/

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