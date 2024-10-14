Восьмивагонный электропоезд ЭС104 «Финист» прошел приемочные и сертификационные испытания

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Скоростной электропоезд ЭС104 «Финист» в восьмивагонном исполнении успешно прошел приемочные и сертификационные испытания на экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта — ВНИИЖТ (г. Москва). Получение сертификата запланировано на ноябрь текущего года.

Состав в новой модификации прошел тягово-энергетические и тормозные испытания, испытания на нагрев тягового оборудования и электромагнитную совместимость. Был проведен ряд исследований на соответствие техническим требованиям: измерение значений виброускорения в салоне при высоких скоростях, измерение уровня внешнего шума от электропоезда при движении и на стоянке, проведены испытания в части подтверждения основных параметров тягового двигателя, требований к вспомогательному оборудованию. Отдельно были проведены санитарно-химические и эргономические испытания на головном и прицепном вагонах. Также в конце сентября состоялась тестовая поездка электропоезда «Финист» от станции Щербинка (г. Москва) до станции Владимир со скоростью 160 км/час для проведения тормозных испытаний и измерения длины тормозного пути.

«Все этапы приемочных и сертификационных испытаний прошли четко по графику, поезд продемонстрировал строгое соответствие параметрам, заявленным в технических требованиях, — пояснил генеральный директор завода „Уральские локомотивы“ Олег Спаи. — После получения сертификата соответствия на восьмивагонный состав завод готов в максимально короткие сроки наладить его серийный выпуск и поставки».

Сейчас на предприятии завершается подготовка еще одного поезда новой линейки — ЭС105 «Финист», оснащенного двухсистемным тяговым оборудованием. Двухсистемная модификация может двигаться на участках дорог с постоянным и переменным током, быстро переключаясь с одного рода тока на другой. Применение ЭС105 на сети железных дорог повысит скорость и комфортабельность перевозок пассажиров на новых, ранее недоступных для скоростных поездов участках.

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