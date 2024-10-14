ФПК отправила в первый рейс двухэтажный поезд Москва — НовороссийскСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отправила поезд № 266/265 сообщением Москва — Новороссийск в первый рейс в двухэтажном исполнении. Церемония запуска прошла с Казанского вокзала в Москве.
С запуском поезда теперь все регионы юга России, включая курорты Кавказских минеральных вод, будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами.
Двухэтажный поезд сообщением Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно, из Москвы он будет отправляться в 10:00 мск и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02, а из Новороссийска в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05. В пути следования предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в других городах и остановочных пунктах. В составе поезда вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и так далее, вагон-ресторан, а также есть детское купе.
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