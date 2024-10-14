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Великоросс 14 октября 2024, 20:33 Транспорт, спецтехника и логистика

ФПК отправила в первый рейс двухэтажный поезд Москва — Новороссийск

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отправила поезд № 266/265 сообщением Москва — Новороссийск в первый рейс в двухэтажном исполнении. Церемония запуска прошла с Казанского вокзала в Москве.

С запуском поезда теперь все регионы юга России, включая курорты Кавказских минеральных вод, будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами.

Двухэтажный поезд сообщением Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно, из Москвы он будет отправляться в 10:00 мск и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02, а из Новороссийска в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05. В пути следования предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в других городах и остановочных пунктах. В составе поезда вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и так далее, вагон-ресторан, а также есть детское купе.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/22114331?...a715a9f-4d99-5dac-a63b-1676cf3bba07

РЖД
  • DMB DMB DMB DMB
    15.10.2407:49:09

    Лучше бы нормальные одноэтажные поезда добавили, не всем удобна эта двухэтажная конструкция.

    #1290482
    • Нет аватара Сергей40
      15.10.2416:24:40

      Похоже на попытку решить проблему с билетами на юг, увеличив вместимость поездов, за счёт комфорта пассажиров.

      #1290518
    • Нет аватара omap
      15.10.2419:07:13

      Подтверждаю, никогда не берите билеты на двухэтажный поезд если ваш рост превышает хотя бы 180см и/или если у вас есть багаж. Так-то всё конечно очень хорошо: поезд чистый, новый, в туалете всё блестит, приятно пахнет, присутствуют всякие продуманные мелочи, проводники подчёркнуто вежливы итд. Но вот основное своё назначение — возить людей с относительным комфортом — выполняет плохо. Лучше пустили бы плацкарт, там хоть форточку открыть можно.

      #1290531
      • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
        15.10.2421:37:49

        Лучше пустили бы плацкарт, там хоть форточку открыть можно.

        ? Чет давно не видел, что бы в поезде «форточку» открывать давали. Все окна заблокированы, ибо кондиционер. Не зависимо от того, плацкарт ли, купе.

        Отредактировано: Вячеслав Шимолин~21:38 15.10.24
        #1290538
        • Нет аватара omap
          15.10.2421:55:54

          Не всегда, но бывает можно. Я регулярно езжу в плацкартах в Вологодскую и Кировскую области, может это местная специфика, конечно…

          #1290539
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            15.10.2421:58:48

            Кстати, в плацкарте тоже неудобно, если рост выше 180. Мне по крайней мере точно.

            #1290540
            • Нет аватара omap
              15.10.2422:16:31

              По большому счёту лично у меня, как у человека большого роста, к плацкартным вагонам только одна претензия — крайне неудобное расположение крючка для одежды на верхней полке. Ты стараешься отодвинуть подушку как можно дальше, чтоб использовать пространство по максимуму, но упираешься не в стену, а в этот дурацкий крючок.

              Так или иначе, всё это есть незначительные мелочи в сравнении с комфортом двухэтажных вагонов, где просто нет места ни для чего.

              #1290542
  • DMB DMB DMB DMB
    16.10.2406:30:39

    Вообще эти вагоны я называю двухэтажной скотовозкой!Надо в них авторов во Владивосток из Москвы и обратно свозить с багажом на 2 этаже и верхней полке!

    #1290554
  • Нет аватара Andrey911
    16.10.2409:40:18

    Странно, что столько негатива. Ездил с семьей на двухэтажном поезде 2 суток. Всем понравилось. Единственно что заметил, если сверху едешь, то немного укачивает, если снизу, то колесо громко стучат. Но это придирки, в остальном шикарные туалеты, удобное расположение крючков, удобно забираться на верх, есть подсветки, зарядки и т. д. Дети так вообще в восторге бегали по кругу по вагону.

    #1290566
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