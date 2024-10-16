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sergey k 16 октября 2024, 10:15 Экспорт

«Росатом» отгрузил три парогенератора для энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай)

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 © t.me

Машиностроительный завода «Росатома» в Волгодонске отггрузил три парогенератора для энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай)

Общий вес изделий — тысяча тонн. Доставка на площадку сооружения станции будет осуществляться комбинированным способом (автомобильным, речным и морским транспортом).

«Предприятия машиностроительного дивизиона взяли высокий темп по изготовлению оборудования для атомных станций, которые строит „Росатом“ за рубежом. Не проходит и месяца без того, чтобы с наших производственных площадок в Волгодонске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске не были отгружены изделия для реакторного и машинного залов будущих АЭС. Ритмичные отгрузки — результат слаженной работы машиностроителей-атомщиков и подтверждение высокого качества российских атомных технологий», — отметил глава машиностроительного дивизиона госкорпорации Игорь Котов.

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Источник: https://t.me/rosatomru/4542

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АЭС «Сюйдапу» (Китай)
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