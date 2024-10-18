Оренбургский завод запустил серийное производство автомобильных электрозарядных станций

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Завод «Инвертор» запустил производство быстрых зарядных станций для электромобилей. ЭЗС (электрические зарядные станции) уже производят в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Рязани, Калуге и других городах страны. Нужно ли рынку столько игроков на фоне низкого спроса на электромобили?

Оптимизм производителя

Оренбургский завод «Инвертор», входящий в «Акрон Холдинг», 1 октября сообщил о выпуске новинки — быстрой зарядной станции для электромобилей на 150 кВт. Промо-экземпляр установлен в Оренбурге рядом с заводской парковкой. Теперь это целый зарядный комплекс: в 2023 году на площадке смонтировали более легкую станцию, она тоже произведена на «Инверторе».

По словам генерального директора АО «Завод «Инвертор» Владимира Семченкова, над этим проектом начали работать около 3 лет назад.

«Учитывая сложность технических и инженерных аспектов, а также необходимость проведения тестирования и оптимизации системы, каждый этап требует внимательного анализа и учета множества факторов. Процесс улучшения функционала и форм-фактора продолжается по сей день, чтобы обеспечить более надежную и безопасную работу. По запросу заказчика возможен дополнительный апгрейд станций — различное комбинирование разъемов, дизайн, изменение интерфейса и другие инновации, которые сделают использование станции еще более удобным и привлекательным…», — говорит руководитель «Инвертора».

Новое устройство, отмечает производитель, работает в 4-х режимах зарядки и совместимо с большинством электрокаров, которые представлены на отечественном рынке. Производство комплектующих для зарядных станций имеет высокий уровень локализации в России. Программное обеспечение оборудования создали специалисты завода. Выпуск станций уже поставлен на поток, в номенклатуре завода оба типа производимых им станций отмечены как серийные.

«Нынешние перспективы рынка электрозарядных станций очень оптимистичны. С увеличением числа электромобилей на дорогах спрос на зарядные станции растет. В среднесрочной перспективе можно ожидать еще большего увеличения спроса, поскольку все больше людей переходят на экологически чистые автомобили. Мы планируем увеличивать производство электрозарядных станций до 300 единиц в год…», — добавляет Владимир Семченков.

Чем больше станций, тем больше электрокаров

Пока электромобили в России продаются плохо (по данным Минэкономразвития России, на 1 июля 2024 г в РФ зарегистрировано 52 тыс. электрических автомобилей). Эксперты считают, что это от того, что инфраструктура плохо развита — электрозарядок не хватает. Сейчас в России насчитывается порядка 27 — 28 тысяч традиционных АЗС, заправляющих транспорт углеводородным топливом. Для условной достаточности электрозарядной инфраструктуры количество ЭЗС в стране должно быть около этих цифр или даже больше.

Алексей Моторенко, генеральный директор ООО «Юпитер» и эксперт по зарядным станциям и пользовательским сервисам в сфере зарядной инфраструктуры (Санкт-Петербург) считает, что отрасль зарядной инфраструктуры в России третий год переживает этап роста на пути к созданию опорной базовой сети точек зарядки в крупнейших городах и на наиболее загруженных федеральных трассах.

«Тренд подтверждается как существенным ростом производителей электрозарядных станций, так и кратным ростом рынка ЭЗС год к году. Продажи электромобилей исторически на всех рынках были производной от развития инфраструктуры. С февраля 2022 года в стране запущены четыре бренда электромобилей, это подтверждает неизбежность глобального тренда по нарастающему переходу потребителей с ДВС на электротранспорт», — говорит эксперт.

По его мнению, текущие прогнозы предполагают, что к 2030 году в стране появится не менее 30 тыс. установленных быстрых зарядных станций. Следующий этап — опережающие инвестиции сетевых операторов ЭЗС в наращивание количества станций, плотности их размещения и мощности каждого зарядного порта. Это и должно стать катализатором скачкообразного роста продаж электромобилей.

Еще одна возможность развития рынка зарядной инфраструктуры — общественный транспорт. Страна переходит на электротранспорт нового поколения, но пока это касается в основном мегаполисов.

«Электробусы обладают преимуществами по сравнению с автобусами (полное отсутствие выбросов отработавших газов) и с троллейбусами (меньшие затраты на инфраструктуру, маневренность). Во многих городах страны ведется опытная эксплуатация электробусов, а в некоторых они уже доказали свою состоятельность — даже в условиях низких температур, например, в Красноярске. Пассажиры и водители отзывах отмечают комфортабельность салона, плавный ход, бесшумность и быстрый разгон…», — говорит доцента кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей Оренбургского государственного университета кандидат технических наук Андрей Пузаков.

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