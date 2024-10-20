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termometrix 20 октября 2024, 09:17 Фотофакты

Ход строительства нового аэровокзального комплекса в Елизово Камчатского края

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 © i.archi.ru

Форма уподоблена кальдере вулкана, но напоминает космический корабль из старого кино.

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

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Источник: https://archi.ru/russia/100242/zemlya-v-illyuminatore

строительство, архитекутра, общество
  • Нет аватара Exegen
    20.10.2410:57:57

    Футуристический стиль)

    #1290866
  • Нет аватара termometrix
    20.10.2412:01:45

    Надеюсь,что проект будет полностью реализован по задумке архитектора.

    #1290874
  • Нет аватара Belchanin
    20.10.2413:44:48

    Красиво! Чтоб Дальний Восток развивался семикилометровыми шагами!

    #1290882
  • Нет аватара Tcheluskin
    20.10.2420:48:21

    «Авангардные приколы» свежи и уместны, когда есть классические доминанты, стержень какой-то. Как небоскрёбы в форме стеклянного яйца или осколка в лондонском сити при наличии собора святого Павла, Вестмистерского дворца и пр., уж извиняюсь за такой пример.

    А тут гнездо ксеноморфов в России в чистом поле… дичь какая-то.

    #1290909
    • Kolyda Kolyda
      21.10.2418:14:43

      …когда есть классические доминанты…

      Доминанты в виде действующих вулканов там присутствуют.

      Аэропорт в Елизово вспоминается многодневными ожиданиями погоды и самолетов, и выгребными туалетами рядом со зданием аэровокзала. Несколько раз «заторчал» там в шестидесятых-восьмидесятых.

      #1290975
    • Нет аватара Su Yue
      22.10.2419:36:26

      Ну, разумеется, только у ваших хозяев в Лондон-сити всякие стеклянные яйца в историческом центре города рядом с дворцами — это «уместно», ага, вы так старательно лизоблюдствуете, что даже мне неловко. Если бы речь шла о Петербурге, вы бы то же самое («авангардные приколы» в историческом центре) назвали бы «дичью», собственно, из-за таких, как вы, Лахту и пришлось строить в чистом поле. Какие же вы все предсказуемые лицемеры, а!

      А у ваших хозяев просто нет Камчатки, чтобы на ней что-то строить, кроме старых дворцов на крохотном загаженном островке у них вообще больше ничего нет, так что да, такие аэропорты и такие проекты им не светят, вот вас и корёжит.

      #1291039
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