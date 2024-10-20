Ход строительства нового аэровокзального комплекса в Елизово Камчатского края

termometrix 20 октября 2024, 09:17 Фотофакты
Ход строительства нового аэровокзального комплекса в Елизово Камчатского краяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Форма уподоблена кальдере вулкана, но напоминает космический корабль из старого кино.
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