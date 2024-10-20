Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой

Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкойСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
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Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из данных Росстата.
Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.
Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента.
А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.
Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента.
Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.
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