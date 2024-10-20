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Великоросс 20 октября 2024, 12:33 Статистика

Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой

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Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из данных Росстата.

Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.

Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента.

А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.

Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента.

Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.

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Источник: https://ria.ru/20241020/kratofel-1978951970.html

Минсельхоз
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.10.2413:16:15

    Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента.

    А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.

    В девяностые в такие показатели и не поверили бы. Тогда нам продовольственную помощь слали с запада. По принципу «ограбить на рубль, помочь на пятак». В чём им активно помогали местные западопоклонники, вещавшие из каждого утюга о том, какой запад хороший и вообще наш друг. Это тогда слово «демократия» стало неприличным произносить вслух, ибо оно как раз и ассоциировалось со всем вышеперечисленным.

    #1290880
  • Нет аватара termometrix
    20.10.2418:52:07

    «Картофель в России — один из главных продуктов питания и по праву считается «вторым хлебом». По потреблению этой культуры СССР был мировым лидером, в 2-3 раза обгоняя другие крупные страны. Это связано со скудным рационом и преобладанием в нем быстрых углеводов — хлеба и картофеля, что позволяло быстро насытиться.

    С 1920 по 1970-гг. наблюдался рост сбора картофеля в СССР (РСФСР), что связано как с интенсификацией процесса: применяем удобрений и автоматизацией, так и увеличением посевных площадей.

    Максимальный сбор картофеля в РСФСР наблюдался в период правления Брежнева в 1970 году — 53,9 млн тонн, а по прошествии 40 лет уже в России, в 2010 г., был минимальный урожай — 18,5 млн тонн.С 1960-х гг. потребление картофеля населением начинает постепенно снижаться и к 1990 г. оно упало в 1,5 раза. После развала СССР спрос на картофель продолжил снижаться, его стали заменять овощи, фрукты и мясо.

    Всплеск сбора картофеля в 1995 г. обусловлен резким снижением доходов населения и необходимостью выживать. По мере улучшения качества жизни и рациона питания потребление картофеля и его сбор продолжили снижение.

    Россия входит в топ-3 производителей картофеля в мире, отставая от Китая и Индии. Но по урожайности на 1 гектар Россия сильно отстает от развитых стран.В среднем сбор урожая с 1 гектара в России в 2020 г. составляет 25 тонн картофеля/в 2,5 раза выше производительность на га, чем в 1990 г./, в США это — 49 тонн, в Германии — 44 тонны."

    https://notbori...kakih-regionah/

    Отредактировано: termometrix~05:45 21.10.24
    #1290904
    • Е.Юрий Е.Юрий
      20.10.2419:35:34

      США это — 49 тонн, в Германии — 44 тонны

      Небось скрещена с паучками или скорпионами — их монсанты всякие на это денег не жалеют

      #1290907
      • Oleg Sumarokov Oleg Sumarokov
        21.10.2404:38:08

        им активно помогали местные западопоклонники, вещавшие из каждого утюга о том, какой запад хороший и вообще наш друг. Это тогда слово «демократия» стало неприличным произносить вслух, ибо оно как раз и ассоциировалось со всем вышеперечисленным.

        Качество картофеля и еды в пиндостане можно увидеть по количеству ожиревшего населения.

        #1290920
      • Badassgoliath Badassgoliath
        21.10.2409:43:46

        Небось скрещена с паучками или скорпионами — их монсанты всякие на это денег не жалеют

        Во-во. ГМО в полный рост.

        #1290931
        • Нет аватара termometrix
          21.10.2410:08:50

          Помимо ГМО и климата существуют и другие объективные факторы более высокой продуктивности на Западе.Почвы в США в среднем более плодородны, чем в России.

          Там в среднем на один гектар земли содержится в два-три раза больше биомассы, чем в наших угодьях.В Германии также выше естественное плодородие, количество солнечных дней больше.

          #1290933
    • Нет аватара shik59
      20.10.2421:15:21

      быстрых углеводов — хлеба и картофеля
      - быстрые (простые, моносахариды)

      углеводы — это простые сахара: сахар, фруктоза, глюкоза, мальтоза, лактоза. А вот крахмал — это сложные углеводы, и в организме усваиваются гораздо медленнее простых (так как, сначала нужно расщепить до простых). В хлебе и картофеле простых углеводов мало.

      К сложным углеводам (полисахаридам) относятся крахмал, гликоген, инулин, пектин, целлюлоза, хитин.

      Вы, наверное, имели в виду, что в хлебе и картофеле маловато белков и жиров?

      Отредактировано: shik59~21:18 20.10.24
      #1290913
      • Vadim D Vadim D
        21.10.2404:35:42

        Там используют терминологию «раздельного питания», где крахмал считается очень быстро усваиваемым, а значит «быстрым углеводом».

        #1290919
        • Нет аватара shik59
          21.10.2412:59:01

          Там — это где?

          Быстро усваивается организмом только глюкоза и фруктоза. Сахар уже медленнее (предварительно нужно расщепить на глюкозу и фруктозу). А крахмал — в разы медленнее сахара. Инулин и пектин усваиваются медленнее крахмала (только в толстом кишечнике, работой бактерий), но они не основной источник энергии для организма человека. Основные — это простые сахара, крахмал и гликоген. Дольше крахмала здесь ничего не усваивается.

          Что касается целлюлозы и хитина, то обычно они вообще не усваиваются организмом человека (степень переработки сильно зависит от микрофлоры толстого кишечника).

          #1290949
  • Нет аватара BRO
    20.10.2423:58:01

    А семенной фонд? Надеюсь у нас с этим тоже все в порядке!

    #1290917
    • Нет аватара Andrey Reima
      21.10.2408:14:28

      BRO, по разным источникам 85-100% свои. Правда на основе западных сортов (85% примерно). Не знаю плохо это или хорошо, думаю, что не критично. Но свои тоже не мешало бы развивать. Плюс элитные сорта свои сделать, потому что их пока импортируют. Скорее всего для фри и чипсов

      #1290923
  • Нет аватара vajo
    21.10.2409:24:25

    Это хорошо, что на самообеспечении.

    Вот только вопрос, а где она в магазинах? В магазинах она есть, я не спорю, но по размеру это что-то типа гороха. Это не в одном магазине, а в разных Пятерочках, Магнитах, Ашанах, Лентах, …

    Даже картошка по цене бананов мелкая как мандарины.

    Куда девается нормальная, крупная картошка? У нас на Урале на огородах выращивается картошка намного больше кулака, а всё, что меньше мандарина считается «горохом».

    В колхоз (в начале 90х) из института ездили, там тоже картошка в основном была крупная. Куда она девается?

    На фото тоже половина мелочи, а та, что более менее в магазинах уже практически нет. Мелочь с фото помоют и продают по цене бананов в отдельной упаковке    

    Сейчас, пока свежий урожай, цена еще 22-30р/кг и она продается россыпью, и можно повыбирать крупняк из мелочи, а в сетках или упаковках цена уже от 50р/кг и больше 100р/кг попадается    

    #1290928
    • Badassgoliath Badassgoliath
      21.10.2409:48:21

      Куда девается нормальная, крупная картошка?

      В колхоз (в начале 90х) из института ездили, там тоже картошка в основном была крупная. Куда она девается?

      Наверное какой-то заговор.

      Ну, а если серьёзно, то в саратовских Магнитах картошка вполне нормального размера. А слишком крупная — тоже не здорово.

      #1290932
    • Нет аватара termometrix
      21.10.2410:10:34

      Согласен.Нужна крупная картошка.

      #1290934
      • Нет аватара vlTepes
        21.10.2410:45:29

        Согласен.Нужна крупная картошка.

        Когда как. Иногда крупная не нужна.

        Например, я люблю отварить «в мундире» — специально на рынке покупаю более мелкую.

        А то бывает такая крупная, что на суп идет одна картофелина и то уже перебор.

        Вообще, ситуация с картофелем меня лично сейчас более чем устраивает — есть на любой вкус и кошелек. Есть и мытая в сетках российская (раньше такая была сплошь из Израиля).

        #1290939
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      21.10.2413:10:58

      На фото тоже половина мелочи,

      Крупная картошка лежит хуже, быстро гниёт, причём изнутри. Ещё в сентябре-октябре брать можно, а с ноября ну его нафиг. Хороша средняя картошка и чистая мелочь.

      #1290953
      • Нет аватара vajo
        21.10.2416:12:38

        Могу согласиться, как версия сойдет. Размер может влиять на хранение.    

        У нас в деревне у дедов была овощная яма. Там картошка раза в два-три крупней была (самый крупняк, конечно же, первой съедали) и могла храниться почти год, т. е. до конца лета. Сейчас у родителей сад есть и хранят в оборудованной овощной яме в гараже. Тоже гораздо крупней магазинской и ничего не гниет, только ростки летом начинают пробиваться.    

        По деревенским меркам в магазине чистая мелочь. Такую заколебешься чистить и куча в очистки уходит    

        #1290962
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          21.10.2423:17:05

          По опыту городского жителя (небольшой город Подмосковья) самые крупные потери за год в нашей семье по крупной ПОКУПНОЙ картошке.

          От хранения давно отказались, нерентабельно.

          #1290990
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.10.2416:48:12

      На фото нормальная хорошая картошка. Вообще жена покупает разную — крупную только на дряники. На остальные блюда предпочитаем поменьше.

      #1290964
  • Нет аватара nabludatel71
    21.10.2421:48:14

    Самообеспеченность картофелем — это очень странный показатель, с учётом того, что подавляющую часть урожая дают хозяйства населения, а потребляем мы её столько, сколько вырастим. Импортируем традиционно 0,5 млн т в среднем (при урожае 20+) — ранней по весне, из Египта/Пакистана или, чуть позже, из Азербайджана. При практически отсутствующем экспорте это и давало не полную самообеспеченность, а 96-98%, хотя по факту речь шла о доборе по особому сегменту — если бы не было этого импорта, обходились бы залежавшейся своей.

    #1290986
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      21.10.2423:19:17

      Ну как бы в мае-июне уже старую картошку неохота. Ищу белорусскую, которая появилась в последние годы. Кстати и наши стали предлагать, бирки Подмосковья.

      #1290991
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