Минсельхоз сообщил об увеличении производства молочных продуктов

По итогам первого квартала 2025 года объем производства молочной продукции ощутимо вырос, сообщили в Минсельхозе.

Так, питьевого молока было выпущено более 1,5 млн тонн, что на 3,7% больше, чем за тот же период 2024 года. Производство сливочного масла выросло на 4,3%, до 83,3 тыс. тонн; творога — на 2,5%, до 121,8 тыс. тонн; мороженого — на 2,1%, до 124,9 тыс. тонн, йогурта — на 2,5%, до 202,1 тыс. тонн.

Бизнес прогнозирует к концу 2025 года более интенсивных темпов прироста спроса и, соответственно, объемов выпуска готовой продукции.

В Минсельхозе напоминают, что молочная отрасль остается одной из наиболее поддерживаемых в российском АПК — в 2024 году на развитие этого направления было выделено более 80 млрд руб. федеральных средств. Переработчики могут взять льготные «короткие» и инвестиционные кредиты, возместить часть затрат на переработку и т. д.

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