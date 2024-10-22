Восемь новых детсадов открыли в Херсонской области за год

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С осени прошлого года в разных муниципальных округах региона было открыто восемь детских садов. В области функционирует уже 92 детских сада, оснащенных современным оборудованием, с горячим питанием и комфортными условиями для детей.

Почти 3,5 тысячи ребят уже посещают детские сады в Херсонской области. Такой уровень доступности дошкольного образования — редкость даже для крупных городов и регионов России, где существуют очереди, а группы зачастую переполнены. В Херсонской области каждая семья имеет возможность отдать ребенка в детский сад.

Продолжаются работы по ремонту и модернизации учреждений. В этом году при поддержке шеф-регионов проводится капитальный ремонт трех детских садов в Брилевке (Алешкинский муниципальный округ), Круглозерке (Голопристанский муниципальный округ) и Тарасовке (Скадовский муниципальный округ). В 37 детских садах были установлены новые игровые площадки и заменены инженерные системы.

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