РЖД разработали квантовый шифратор для высокоскоростной передачи данных

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Для высокоскоростной передачи данных в РЖД намерены применять квантовые технологии. Специалисты компании уже разработали квантовый шифратор.

Как сообщает пресс-служба РЖД, опытный образец шифратора, который создан российскими разработчиками, позволяет передавать данные по каналам связи со скоростью более 180 Гбит/с. Оборудование предназначено для передачи зашифрованной информации между удаленными центрами обработки данных и их абонентами по высокоскоростному каналу. В нем применяются как классические, так и квантовые алгоритмы шифрования. Такая универсальность открывает широкие возможности для применения нового оборудования в Центрах обработки данных, трафик которых увеличивается с каждым днём. В ближайшее время завершим приёмо-сдаточные испытания образца, уже идёт сертификация.

В перспективе такие шифраторы могут использоваться как на магистральных квантовых линиях связи РЖД, так и для подключения коммерческих абонентов. Создание этого решения — часть реализации дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации», за которое отвечают РЖД. Как сообщало компанией в начале года. С 1 февраля 2924 года в рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичных направлений вступили в силу два новых стандарта в области квантовых технологий. Документы утверждены Росстандартом. Эти два документа подготовлены в рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» на период до 2030 года.

Стандарты носят названия «Квантовый интернет вещей. Типовой программно-аппаратный комплекс распределения ключей, выработанных сетью квантового распределения ключей. Архитектура» и «Квантовый интернет вещей. Типовой программно-аппаратный комплекс распределения ключей, выработанных сетью квантового распределения ключей. Интерфейсы подключения». Как раз в рамках их действия компаний ведет практическое внедрение квантовых технологий. Они обеспечат доступность квантовых ключей и квантовой защиты информации для решения большого перечня актуальных практических задач, стоящих перед национальной экономикой.

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