В Московской области дан старт строительству Государственного индустриального парка (ГИП) Ленинский.

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Церемония закладки первого камня ГИП состоялась 25 октября 2024 г. в г.о. Ленинский при участии официальных лиц.

Общая площадь ГИП Ленинский составит 100 га.В рамках проекта планируется создать порядка 5,1 тыс. рабочих мест.

ГИП реализуется по стандарту «5 в 1», в него включена:

готовая инженерная и транспортная инфраструктура, которая строится за счет государства;

производственные боксы для компаний «под ключ», позволяющие запустить предприятия в сжатые сроки;

готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса (с возможностью запуска производства за 3 месяца), которые можно взять в аренду или выкупить по программе промипотеки;

социальная инфраструктура: площадки для отдыха и спорта, зеленые зоны, магазины, гостиницы для работников, кафе и МФЦ;

профильный колледж для подготовки кадров.

Запуск ГИП Ленинский планируется в конце 2025 г. Окупить этот индустриальный парк власти Московской области рассчитывают за 5-7 лет. На территории ГИП Ленинский будут размещены мощности крупных предприятий по производству компонентов для авиастроения и железнодорожного машиностроения, планируется освоить выпуск промышленных роботов, изделий из композитов.

Резидентом нового ГИП станет Росатом, который планирует в 2027 г. реализовать на этой площадке инвестпроект по производству электронно-компонентной базы (ЭКБ). Проект, который Росатом реализует совместно с ГК Аквариус и GS Group, предполагает организацию производства радиоэлектронной продукции для критической информационной инфраструктуры (КИИ), в т. ч. аэрокосмической отрасли, сложной медицинской и электронной техники. Будет создано порядка 200 рабочих мест, объем инвестиций — 22 млрд руб.

На территории Московской области действуют 70 индустриальных парков с загруженностью 88,7%. Их резидентами являются более 1,5 тыс. предприятий. ГИП Ленинский станет первым из 5 государственных индустриальных парков по стандарту «5 в 1», которые планируется построить в Московской области в ближайшее время. Помимо Ленинского г. о. в Московской области построят государственные индустриальные парки в Дмитровском г. о., Раменском, Жуковском и Одинцово. Всего на новых площадках разместить производство получат возможность не менее 50 промышленных резидентов, которые планируют создать 35,5 тыс. рабочих мест и вложить не менее 224 млрд руб.

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