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sergey k 30 октября 2024, 18:46 Судостроение и судоходство

Катамараны «Сарма» и «Селенга» проекта HSC150 В приступили к ходовым испытаниям

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 © paluba.media

Пассажирские катамараны на подводных крыльях проекта HSC150 В, строящиеся ССЗ «Вымпел» для Восточно-Сибирского речного пароходства, начали ходовые испытания. Об этом сообщает Телеграм-канал Восточно-Сибирского территориального отдела Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B являются инновационным типом судов для России. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег. ВСРП планирует эксплуатировать катамараны на озере Байкал.

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Источник: https://paluba.media/news/180504

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ССЗ «Вымпел», катамараны на подводных крыльях проекта HSC150В
  • Нет аватара Сергей40
    31.10.2414:14:59

    Такое изделие можно и в военных целях использовать. Уж очень удачное сочетание характеристик и конструктивных решений.

    #1291551
    • Нет аватара exVHM.ru
      31.10.2417:36:38

      Вероятно может сгодиться для небольших акваторий, типа Черного/Азовского/Каспийского морей.

      Вспоминается позднесоветский проект (и как говорят — крайне удачный проект) 1239 «Сивуч» — вроде как еще в строю…

      Отредактировано: exVHM.ru~17:42 31.10.24
      #1291563
  • Нет аватара treins.
    31.10.2415:00:07

    Поинтересней всяких Метеоров с огромными крыльями, тут крыло между поплавков и осадка небольшая

    #1291555
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