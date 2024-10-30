Катамараны «Сарма» и «Селенга» проекта HSC150 В приступили к ходовым испытаниям

Катамараны «Сарма» и «Селенга» проекта HSC150 В приступили к ходовым испытаниямСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Пассажирские катамараны на подводных крыльях проекта HSC150 В, строящиеся ССЗ «Вымпел» для Восточно-Сибирского речного пароходства, начали ходовые испытания. Об этом сообщает Телеграм-канал Восточно-Сибирского территориального отдела Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B являются инновационным типом судов для России. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.
Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег. ВСРП планирует эксплуатировать катамараны на озере Байкал.
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