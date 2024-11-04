Росатом открыл в Калининграде первые 15 скоростных электрозарядных хабов.

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3 ноября 2024 года, накануне Дня народного единства, в Калининграде состоялось торжественное открытие двух зарядных хабов для электромобилей, объединяющих 15 электрозарядных станций общей мощностью более 2 МВт. Проект реализован при поддержке АО «ТВЭЛ» (управляющей компании Топливного дивизиона «Росатома»)

Оборудование для станций было произведено ООО «Парус электро», входящим в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом».

Первый хаб, оснащенный десятью станциями совокупной мощностью 1,5 МВт, начал работу на острове Октябрьский в Московском районе Калининграда. Второй, состоящий из пяти зарядных станций мощностью 750 кВт, открылся на территории аэропорта «Храброво».

Станции быстрого заряда позволяют одновременно подключать до трех электромобилей и обеспечивают полную зарядку за 30-60 минут. Зарядные хабы представляют собой относительно новый формат для российского рынка, который уже вызвал интерес у операторов такси и каршеринга, использующих электромобили.

Ключевыми факторами для ускоренного развития электротранспорта в Калининградской области являются строительство Топливным дивизионом «Росатома» первой в России гигафабрики по производству электробатарей в городе Неман, а также выпуск электромобилей «Амбер Авто А5» на местном заводе «Автотор Авто Холдинг». Кроме того, «Росатом» и «Автотор Авто Холдинг» планируют создать дополнительное сборочное производство тяговых аккумуляторных батарей непосредственно на территории автомобильного завода.

«Несколько лет назад мы начали проект первой российской гигафабрики для производства накопителей энергии для электротранспорта в Калининградской области, и сегодня на наших глазах этот регион становится центром электромобильности в России. Вместе с руководством области, коллегами из „Росатома“, партнерами из автопрома и автобизнеса мы стремимся сделать Калининградскую область примером для других регионов в развитии культуры электромобильности. Это касается не только роста числа владельцев электромобилей, но и доступности зарядной инфраструктуры, а также использования электромобилей в таких сферах, как такси и каршеринг. Это вклад в экологию наших городов и стимул для экономики благодаря участию местного бизнеса в создании новой цепочки продуктов и услуг. Мы готовы реализовать аналогичные проекты и в других регионах России», — заявила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

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