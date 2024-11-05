В Курчатове открылся детский центр цифрового образования «IT-куб»

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В Курчатове, где расположена Курская АЭС, на базе лицея № 3 начал работу детский центр цифрового образования «IT-куб». Он создан в рамках национального проекта «Образование» и открыт для учеников всех школ города.

«Проект реализован в соответствии с соглашением между Госкорпорацией „Росатом“ и администрацией региона. Согласно договоренностям, ежегодно утверждаются мероприятия для социально-экономического и инфраструктурного развития территорий, в которых присутствует атомная станция, с выделением финансирования на их реализацию. Курская АЭС и Росатом активно участвуют в создании образовательных проектов, которые помогают молодежи развивать свой потенциал. В рамках проекта „Школа Росатома“ в Курчатове также открыты атомклассы для углубленного изучения физики и математики. Это способствует росту интереса молодежи к атомной энергетике и помогает готовить будущих специалистов для отрасли. Дети осваивают полезные навыки, которые пригодятся им в профессиональном будущем», — подчеркнул Вадим Елецких, заместитель директора по управлению персоналом Курской АЭС.

На создание центра «IT-куб» было направлено более 21 млн рублей из городского и областного бюджетов для закупки оборудования и проведения капитального ремонта.

Учебные кабинеты центра оснащены современной мебелью, ноутбуками, 3D-сканером, 3D-принтерами, интерактивными панелями, телевизорами и учебными наборами по механике, мехатронике и робототехнике.

«На первом этапе дополнительное образование в центре смогут получать ученики лицея, а позже — и учащиеся других школ города. „IT-куб“ предлагает новую модель дополнительного образования, направленную на формирование у школьников современных технологических навыков и создание качественной образовательной среды», — отметил Сергей Рудаков, заместитель главы администрации города.

Программа центра охватывает шесть направлений, включая робототехнику, программирование, алгоритмику и системное администрирование. Школьники научатся программировать на Python, разрабатывать приложения на Java и работать с роботами.

Центр ориентирован на детей от 7 до 18 лет, группы формируются по возрастным категориям на основе заявлений родителей.

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