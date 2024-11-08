«Росатом» завершил сварку главного трубопровода для седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае

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На строительной площадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по российскому проекту, успешно и в срок завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) — один из ключевых этапов строительства.

Работы проводились под техническим надзором специалистов АО «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (Машиностроительный дивизион «Росатома»). Команда контролировала все этапы: сварку, термообработку и неразрушающий контроль.

«Российская сторона оказывает китайским специалистам техническую поддержку, как того требуют контрактные обязательства, и принимает активное участие на всех этапах проекта. Возведение энергоблоков ВВЭР-1200 по российскому проекту идет строго по графику. По завершении сварки ГЦТ начнется подготовка к проливу на открытый реактор и подготовка перегрузочной машины к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок», — сообщил Алексей Банник, вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «АСЭ». Руководитель проекта Федор Зуев добавил: «На площадке АЭС „Тяньвань“ мы с командой успешно завершили сварку и монтаж ГЦТ в установленные сроки. Техническое сопровождение включает согласование процедур по сварке, термообработке и неразрушающему контролю, аттестацию технологии сварки, сварку производственных контрольных соединений (ПКСС) и проведение испытаний».

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