На севере Красноярского края открыли новый подземный тоннель для самосвалов

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На отметке -1400 метров рудника «Таймырский» в тестовом режиме начал работу новый доставочный горизонт, по которому ездят автосамосвалы.

В 2022 году в рамках программы повышения эффективности руководство рудника решило построить новый тоннель для шахтных автосамосвалов. За два года прошли 2170 метров горных выработок и вывезли 30 тысяч кубических метров горной массы. Сейчас пройдены и сданы в эксплуатацию основные тоннели.

«Во-первых, удалось обеспечить обособленную, благоприятную и стабильную эксплуатацию шахтных автосамосвалов. Во-вторых, улучшился температурный режим на горизонте подсечки за счет уменьшения количества самоходного дизельного оборудования. В-третьих, появилась возможность обеспечить отгрузку горной массы в период проведения взрывных работ за счет работы большегрузов вне объединенной опасной зоны», — отметил заместитель директора по производству рудника «Таймырский» заполярного филиала «Норникеля» Сергей Вяткин.

Горная масса, загруженная через рудоспуски в шахтные автосамосвалы, транспортируется до камеры разгрузки, откуда попадет на конвейер и далее доставляется электровозами до центральных рудоспусков.

По новому горизонту уже ездят три самосвала, доставляя руду. Попутно обучаются сотрудники по профессии «люковой», чтобы работать на загрузке руды на новом объекте. Пока ежедневно перевозят 600 тонн руды в смену, в будущем показатель будет увеличен.

«С открытием данного горизонта производительность работы увеличилась, доставка материала стала быстрее. Раньше нам приходилось ждать своей очереди, чтобы проехать к месту погрузки руды, потому что приходилось пропускать другую технику. Сейчас же все свободно.», — поделился машинист шахтного автосамосвала рудника Сергей Спирин.

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