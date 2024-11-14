«Почта России» и «Первая картонажная фабрика» начали производство упаковки в Калининградской области

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Первая партия коробок, изготовленных в Гусеве, поступила в почтовые отделения Калининградской области. До конца года планируется выпустить свыше 20 тыс. упаковок для посылок различных размеров. По словам Вероники Лесиковой, минимизация транспортных расходов делает это партнёрство выгодным. Оно также способствует продвижению брендов «Первой картонажной фабрики» и Почты России, особенно в условиях санкций, отметила она.

Сотрудничество возникло на фоне логистических трудностей и усилий по локализации производства в регионе. Фабрика в Гусеве теперь закрывает потребности Почты России в упаковке, заменив подрядчиков с материка.

«Первая Картонажная Фабрика» — крупнейший в области производитель упаковки, обеспечивающий упаковочными материалами птицефабрики, рестораны быстрого питания, а также поставщиков мяса, овощей и фруктов. Её мощности позволяют выпускать до 80 млн метров упаковки и до 30 млн литых изделий из бумажной массы в год. Фабрика входит в инновационный кластер «Технополис GS», проект холдинга GS Group в Гусеве.

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