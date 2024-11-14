Полиматиз приступил к выпуску строительных мембран высокой плотности

Завод «Полиматиз» приступил к выпуску диффузионных трехслойных строительных мембран и пленок плотностью от 125г/м2 под собственной торговой маркой BAUSTILL. Предназначены для утеплителя внутренних элементов конструкций и стен зданий всех типов от холодного воздуха, ветра, конденсата паров атмосферной влаги. Рецептура новых материалов разработана технологами в заводской исследовательской лаборатории. И полностью соответствует физико-технологическим параметрам. В производстве используется 100% российское сырье.

© polymatiz.ru

© polymatiz.ru

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