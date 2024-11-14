стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Юлия Кузьмина 14 ноября 2024, 13:30 Производство

Полиматиз приступил к выпуску строительных мембран высокой плотности

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Завод «Полиматиз» приступил к выпуску диффузионных трехслойных строительных мембран и пленок плотностью от 125г/м2 под собственной торговой маркой BAUSTILL. Предназначены для утеплителя внутренних элементов конструкций и стен зданий всех типов от холодного воздуха, ветра, конденсата паров атмосферной влаги. Рецептура новых материалов разработана технологами в заводской исследовательской лаборатории. И полностью соответствует физико-технологическим параметрам. В производстве используется 100% российское сырье.

 © polymatiz.ru

 © polymatiz.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://polymatiz.ru

строительство, пароизоляция, ветрозащита, гидроизоляция, производство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,