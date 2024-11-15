Компания «Росатома» установила 200 проекционных пешеходных переходов в Омске

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Компания «Оркор», производитель проекционных пешеходных переходов, входящая в инвестиционный портфель Отраслевого центра развития инноваций госкорпорации «Росатом», оснастила своим оборудованием 200 переходов в Омске. Реализация проекта началась летом 2024 года, последние доработки были проведены в ноябре.

Все проекционные переходы в сибирском городе расположены у образовательных учреждений. На каждом объекте были демонтированы прежние конструкции, установлены проекторы, светофоры, нанесена разметка. Сверху «зебра» теперь подсвечена. Более того, два перехода — около школы № 109 и школы № 112 — оснащены интеллектуальными функциями распознавания пешеходов и подсчета трафика. При приближении пешехода к переходу на специальном табло загорается надпись: «Внимание, пешеход!», а сама система подсчитывает количество автомобилей и пешеходов для аналитики трафика.

«Компания „Оркор“ на сегодняшний день является одним из самых успешных проектов нашего инвестиционного портфеля. Сейчас проекционные переходы под брендом „Avrora V“ установлены в 67 из 89 российских регионов, а количество комплексов уже превысило 1200. Оборот компании, по нашим прогнозам, по итогам 2024 года должен вырасти в два с половиной раза по сравнению с 2023-м. Мы видим, что стартап сумел создать действительно востребованный рынком продукт, отвечающий потребностям потребителей, и благодаря этому смог масштабироваться», — рассказал руководитель направления «Инвестиционный портфель» Отраслевого центра развития инноваций Алексей Аброськин.

Среди регионов-лидеров по количеству установленных комплексов «Avrora V» лидируют Калужская (263 перехода), Омская (200 переходов) и Тульская область (72 перехода).

«Мы очень гордимся результатами работы, но вряд ли наше начинание было бы столь же успешным без поддержки Отраслевого центра развития инноваций „Росатома“, который помогает нам выстраивать эффективную структуру продаж, а также без содействия организации по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли „Атом-Регион“, оказывающей нам ценную консультативную помощь при работе в новых для нас регионах», — поделился директор компании «Оркор» Алексей Шагаев.

С инициативой по установке вблизи школ проекционных пешеходных переходов по технологии «Росатома» в 2023 году выступил губернатор Омской области Виталий Хоценко в беседе с Михаилом Мишустиным. Председатель Правительства РФ одобрил и поддержал эту инициативу.

В октябре 2024 года сотрудничество Отраслевого центра развития инноваций со стартапом «Avrora V» было отмечено престижной премией GenerationS Innovation Award.

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