В Дзержинске запустили первое в России серийное производство мобильных укрытий

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Проект модульного защитного сооружения «КУБ-М» разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Мобильное убежище — это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия.

В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости, вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

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Проект модульного защитного сооружения «КУБ-М» разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС

Мобильное убежище — это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия.

В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости, вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

По словам разработчиков, главное достоинство укрытия — это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам.

«КУБ-М» обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, падения обломков строительных конструкций, опасных химических веществ, пожаров.

Производство, транспортировка и установка «КУБ-М» более чем в два раза дешевле возведения стационарного ЗСГО, а срок его изготовления и монтажа не превышает трёх месяцев. Эти и другие особенности «КУБ-М» могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации ЗСГО.

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