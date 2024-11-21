В НПО «Центротех» создали новый высокоточный масс-спектрометр для изотопного анализа

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Новоуральское предприятие топливной компании «Росатома» успешно завершило приемочные испытания опытного образца масс-спектрометра серии МТИ. Прибор предназначен для высокоточного анализа изотопного состава химических веществ, определения качественного и количественного состава примесей в газовой фазе.

Новый прибор отличают уникальные аналитические характеристики, высокая надежность, точностью измерений, долгий срок эксплуатации в промышленных условиях — до 10 лет, удобный интерфейс и современный дизайн. Специализированное программное обеспечение позволяет управлять режимами работы масс-спектрометра и его отдельных систем, проводить непрерывные круглосуточные измерения без участия оператора и настройку прибора, в том числе тонкую настройку.

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