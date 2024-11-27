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Между станциями Чартыковский и Камышта в Хакасии уложили второй путь и реконструировали действующий. Модернизировали тяговую подстанцию Камышта.

В предгорьях Саян второй главный путь построили между Разъездом 557 км и станцией Кошурниково в Красноярском крае. Обновили и саму станцию — переключили её на цифровое управление и перестроили для приёма и пропуска тяжеловесных поездов.

В общей сложности железнодорожники:

уложили 27 км путей

переработали 385 тыс. м³ грунта

протянули 60 км контактной сети

построили два моста, один — длиной 128 м

Всё это позволило увеличить пропускные возможности перегонов в 1,5 раза.

За 10 месяцев 2024 г. РЖД направили на реконструкцию линии Междуреченск — Тайшет 25 млрд руб. До конца года планируем открыть двухпутное движение ещё по двум перегонам на этом участке.

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