АО «Транснефть-Верхняя Волга» обновило флот за счет катамаранов с дистанционным управлением

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Новые суда катамаранного типа предназначены для буксировки и установки боновых заграждений.

Обновление флота позволит обеспечить стопроцентную готовность и оперативность в случае нештатных ситуаций. Новые суда конструировались с учетом пожеланий специалистов отдела транспортных средств и спецтехники «Транснефть-Верхняя Волга». Упор при проектировании был сделан на гидрологические и гидрографические особенности участков Волги в районах подводных переходов трубопроводов. Проектирование и сборка судов осуществлялись на российском предприятии под надзором Российского Классификационного Общества с использованием отечественных материалов.

Корпусная часть судов выполнена из износостойкого алюминиевого сплава, что сводит фактор коррозии к минимуму. Суда отличаются небольшой осадкой, что позволяет судоводителям подходить достаточно близко к необорудованным берегам и работать на мелководье. При этом они более автономные и мощные, чем их предшественники, что может обеспечить буксировку боновых заграждений длиной в несколько сотен метров, сообщает служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Основное техническое отличие данных маломерных судов от уже используемых АО «Транснефть — Верхняя Волга» — это абсолютно новая система дистанционного автоматизированного управления и навигационное оборудование, усовершенствованные световые прожекторы, обеспечивающие работу на воде в периоды сниженной видимости, а также увеличенное палубное пространство, позволяющее более безопасно производить работы на водных акваториях.

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