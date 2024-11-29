ЧЗМЭК изготовил плавучую насосную станцию

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Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций изготовил для горнодобывающего предприятия из Иркутский области плавучую насосную станцию. Она предназначена для подачи оборотной воды (агрессивной) из прудка хвостохранилища в резервуар оборотной воды.

Плавучая насосная станция применяется в случае невозможности или нецелесообразности устройства водозаборного сооружения капитального типа из-за труднодоступности источника или временного характера водозабора. Она состоит из двух частей — надводной и подводной. Насосное оборудование и система управления технологическим процессом располагаются в специально спроектированном и изготовленном блок-боксе. Металлические понтоны позволяют конструкции опускаться и подниматься вместе с уровнем воды в водоёме.

Для круглогодичного использования на станции используется система анти-обледенения, а для защиты от вмеразания в лёд применяется система наружного орошения. Кроме того, объект снабжен устройствами рыбозащиты и не наносит во время работы урон окружающей среде.

Технические характеристики плавучей насосной станции CHZMEK-PS 20/140:

насосы — Насосный агрегат Boosta 50-22 12-F-150-EQBE (2 шт.);

производительность — 20 м3/час;

напор — 140 м;

габаритные размеры — 10000×3300×3400 мм без учета плавучих конструкций.

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