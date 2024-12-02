Завершены лётные испытания космического комплекса «Метеор-3М» со спутником «Метеор-М» № 2-4

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Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний и рекомендовала принять космический комплекс «Метеор-3М» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 производства Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в эксплуатацию.

Космический комплекс «Метеор-3М» разработан для дистанционного зондирования Земли и атмосферы в интересах метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, климатического мониторинга, мониторинга экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Он также служит для научных гелиогеофизических исследований и анализа атмосферы в глобальном масштабе, используется для поддержки спасательных операций.

Головным разработчиком космических аппаратов «Метеор-М» является Корпорация «ВНИИЭМ, оператором космического комплекса — Научный центр оперативного мониторинга Земли компании «Российские космические системы» (входит в Роскосмос), оператором бортового информационного комплекса — Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» Росгидромета.

Комплекс «Метеор-3М» обеспечивает получение:

глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, снежного и ледового покрова в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах;

информации о температуре морской поверхности и радиационной температуре подстилающей поверхности;

радиолокационных снимков земной поверхности;

данных о распределении озона и его общем содержании в атмосфере;

сведений о гелиогеофизической обстановке в околоземном пространстве;

спектральных показателей для расчёта профилей температуры и влажности в атмосфере и компонентов радиационного баланса системы «Земля-атмосфера».

Информация, передаваемая со спутников «Метеор-М», успешно используется для мониторинга сельскохозяйственных территорий, лесных массивов, пожаров, паводков, снежного покрова, ледовой обстановки, тайфунов и вулканической активности, а также для глобального анализа облачности. На основе этих данных создаются карты облачности, помогающие отслеживать траектории тайфунов и предотвращать природные катастрофы. Также информация о тайфунах передается заинтересованным организациям для выбора безопасных маршрутов.

Помимо этого, космические аппараты «Метеор-М» оснащены оборудованием для работы в составе международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ, а также радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решёткой и гелиогеофизическими приборами. Это позволяет вести радиолокационный мониторинг в условиях любой погоды и расширить диапазон контролируемых параметров.

В состав орбитальной группировки комплекса «Метеор-3М» входят три спутника: «Метеор-М» № 2-2, запущенный 5 июля 2019 года, «Метеор-М» № 2-3, запущенный 27 июня 2023 года, и «Метеор-М» № 2-4, запущенный 29 февраля 2024 года. Для обновления и поддержания орбитальной группировки Корпорация «ВНИИЭМ» выполняет контракт по изготовлению и поставке космических аппаратов «Метеор-М» № 2-5 и № 2-6.

Таким образом, развитие космического комплекса «Метеор-3М» продолжается, внося значимый вклад в климатические исследования, защиту окружающей среды и контроль опасных природных явлений, укрепляя позиции России в сфере космических технологий и метеорологического мониторинга.

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